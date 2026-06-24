Más de 800,000 personas festejan el triunfo del Tri en las calles de la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México reportó que más de 800,000 personas salieron la noche de este miércoles a las calles de la capital, principalmente a Paseo de la Reforma para congregarse en el Ángel de la Independencia y festejar el triunfo de la Selección Mexicana con el que consumó una primera ronda perfecta e histórica en Copas del Mundo tras golear 3-0 a República Checa, también conocida como Chequia.

"Esta Noche más de 800 mil personas celebran en las calles el triunfo histórico de nuestra selección. Celebremos protegiéndonos todos y sin generar riesgos", informó a través de la red social X, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La fuerte lluvia registrada la noche de este miércoles en el primer cuadro de la Ciudad de México no detuvo a los aficionados para salir a festejar el triunfo de la Selección Mexicana de Futbol.

Cabe recordar que las autoridades locales implementaron la Ley Seca a partir de las 3:00 pm de este miércoles y hasta las 7:00 am del jueves en el perímetro “A” del Centro Histórico capitalino y las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc con el objetivo de que las celebraciones deportivas se desarrollen de manera ordenada y bajo condiciones de seguridad para asistentes y habitantes de la zona.

Las autoridades capitalinas argumentaron que la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados de dicha zona responde a la necesidad de adoptar medidas preventivas que contribuyan a preservar el orden público, facilitar la movilidad peatonal y vehicular, así como evitar conductas que pudieran alterar la convivencia durante las actividades vinculadas con la justa mundialista.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local recomendó a los asistentes a los festejos:

- En caso de emergencia, atender las recomendaciones de las autoridades. / En caso de necesitar apoyo, acercarse al personal de la SGIRPC que está desplegada en al zona. / No subir a bardas, marquesinas o cualquier mobiliario urbano. / No obstaculizar áreas de circulación o evacuación. / Acordar un punto de reunión con acompañantes, en caso de extravío.

Mexicanos celebran el triunfo del Tri

Anfitriones del Mundial por tercera vez, el Tri cerró con 9 puntos al frente del Grupo A y enfrentará a uno de los mejores terceros en los dieciseisavos, aún por definir.

Mateo Chávez abrió el marcador en el minuto 55, seguido por el estelar Julián Quiñones a los 61' y Álvaro Fidalgo en el descuento (90+4').

Los goles llegaron en la segunda mitad porque México cambió la actitud después del descanso, tras una primera parte sosa, con pocas oportunidades.

El juego significó además el regreso del portero Guillermo 'Memo' Ochoa, que entró en sustitución del titular, José Rangel, faltando 13 minutos para el final del tiempo reglamentario: ese es precisamente el dorsal del veterano arquero, que participa en su sexto Mundial con el Tri.