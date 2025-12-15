India propone acuerdo comercial preferencial con México para contrarrestar fuerte alza de aranceles

India está proponiendo un acuerdo comercial preferencial con México en un esfuerzo por suavizar el impacto de los aranceles previstos que amenazan con afectar a exportaciones indias por valor de unos 2,000 millones de dólares, dijo este lunes el Secretario de Comercio indio, Rajesh Agrawal.

Las discusiones técnicas sobre dicho acuerdo están en marcha tras una reunión en línea entre Agrawal y el subsecretario de Comercio Exterior de México Luis Rosendo Gutiérrez este mes, dijo Agrawal, sin dar detalles de las propuestas de la India.

El miércoles, el Senado de México aprobó subidas arancelarias de hasta el 50% a partir del mes que viene sobre las importaciones de varios países, entre ellos India, una medida que según los analistas y el sector privado pretende apaciguar a Estados Unidos antes de la revisión de un acuerdo comercial regional el año que viene.

El gobierno mexicano argumenta que la medida, que se ha enfrentado a la oposición de grupos empresariales, reforzará la industria local, protegerá el empleo y abordará los desequilibrios comerciales.

India exportó bienes por valor de 5,730 millones de dólares a México en 2024, mientras que las importaciones se situaron en 3,010 millones de dólares. Las exportaciones clave incluyen vehículos, metales básicos, autopartes y textiles.

Las estimaciones preliminares sugieren que podrían verse afectadas exportaciones por un valor total de 2,000 millones de dólares en sectores como automóviles, autopartes, textiles, acero y hierro, dijo Agrawal.

"El objetivo principal de México es no golpear las exportaciones indias", dijo Agrawal, añadiendo que India se ha comprometido con México desde septiembre de este año a "buscar un acuerdo comercial para mitigar el impacto con prontitud".

"Como México ha elevado los aranceles sobre una base NMF (nación más favorecida), no vemos un recurso en la OMC", añadió.

Reuters informó la semana pasada de que la decisión de México de subir los aranceles afectará a envíos por valor de 1,000 millones de dólares de los principales exportadores indios de automóviles, entre ellos Volkswagen y Hyundai.