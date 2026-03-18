Orbia acelera en la BMV: Acciones suben 23.43% en lo que va del año y lideran ganancias

Los títulos de Orbia Advance Corporation, un conglomerado que ofrece soluciones en materia de agricultura, agua, desarrollo urbano y conectividad, encabezan el crecimiento del principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC.

El avance es debido al interés de un empresario chino en adquirir una participación mayoritaria en su unidad de agricultura de precisión, Netafim, y una posible restructuración en sus negocios.

Las acciones de la emisora suben 2.66% a un precio de 19.33 pesos por unidad en la jornada de este miércoles al medio día.

En su comparación mensual, Orbia apunta un decremento en el valor de sus papeles de 5.68 por ciento.

Por el contrario, la compañía presenta un rendimiento positivo en lo que va del año de 23.40 por ciento.

Dicho incremento en 2026 supera al del índice líder de la BMV, que agrupa a las acciones locales más negociadas, con un alza de 2.47% hasta 66,046.25 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 3.32% a un nivel de 1,315.30 puntos.

“La recuperación en el precio de la acción refleja, principalmente, la expectativa de venta de activos no estratégicos o restructuras en el negocio, que permitan reducir el apalancamiento, por tanto, la volatilidad seguirá presente”, afirmaron analistas de Valores Mexicanos (Valmex) Casa de Bolsa.

Analistas de Barclays consideraron que el desempeño financiero de Orbia durante el cuarto trimestre de 2025, destacando resultados ligeramente por debajo de las expectativas. Las proyecciones para 2026 se fundamentan en la disciplina de costos, la normalización de ciertos sectores y el crecimiento en negocios de mayor margen.

“La empresa busca la estabilización de las operaciones y espera beneficiarse de una recuperación modesta en los precios en el año, tras enfrentar presiones por el exceso de capacidad global de PVC. El objetivo es mejorar la rentabilidad a medida que los volúmenes escalen y aumente la utilización de la capacidad, impulsado por el crecimiento secular en la infraestructura digital”, afirmaron.

Además, otro impulso es sobre la especulación de que un empresario chino busca adquirir el 80% de participación de Netafim, la división de agricultura de precisión de Orbia, lo que ha impulsado las acciones en febrero de 2026.