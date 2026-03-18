Gobierno de San Luis Potosí fortalece respaldo a la UASLP con mayor presupuesto en 2026

Con el impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, incrementa su aportación para garantizar certeza financiera y fortalecer la educación superior.

Atendiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de respaldar a las y los estudiantes potosinos, se formalizó el convenio entre el Gobierno del Estado, la federación y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para el ejercicio fiscal 2026, el cual contempla una aportación Estatal de 516 millones de pesos. Este acuerdo representa un apoyo sin límites a la educación superior y al desarrollo académico en la entidad.

La titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, informó que la firma del convenio se llevó a cabo sin contratiempos, resultado del diálogo entre las partes involucradas, lo que permitió concretar un incremento presupuestal respecto al año anterior. Incluso, este ajuste fue posible luego de gestiones que permitieron ampliar el recurso inicialmente aprobado por el Congreso del Estado, fortaleciendo así las condiciones para el funcionamiento de la institución.

La aportación será entregada conforme al calendario establecido, brindando certeza para la continuidad de actividades académicas y administrativas. Este esfuerzo conjunto consolida el cambio que se vive y se siente en el respaldo a la educación en San Luis Potosí, al garantizar mejores condiciones para la formación de nuevas generaciones.