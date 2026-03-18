Impulsa Felipe Macías apoyo al campo queretano

Con una bolsa tripartita por casi 10 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Querétaro, encabezado por Felipe Fernando Macías Olvera, participó en la entrega de apoyos a productores, con el objetivo de fortalecer la productividad y el desarrollo rural a través de los programas “Contigo en Concurrencia para la Productividad Rural en Participación con el Gobierno Municipal de Querétaro” y “Maíz para Consumo Humano”.

El alcalde destacó que, frente al recorte federal en este rubro, en esta administración se triplicó el presupuesto destinado al sector para beneficiar al campo queretano. La bolsa estuvo conformada por 9.2 millones de pesos en beneficio de mil 50 productores, con una estructura financiera de 3 millones de pesos de origen estatal, 3 millones de origenmunicipal y 3.2 de aportación de los beneficiarios.

“Esto se trata de hacer equipo, cuando la adversidad es grande se trata de entrarle todos. Y gracias a que ustedes la entran con otro tanto, alcanzamos una cifra histórica de este programa municipalizado de casi 10 millones de pesos. Nunca se había dado una cifra tan alta haciendo equipo ustedes y nosotros para beneficiar al campo ante la enorme pérdida de apoyos de programas al campo a nivel federal”, expresó el alcalde.

Agregó que estas herramientas y equipamiento hacen la diferencia para que las familias que dependen del campo puedan salir adelante y de esa manera seguir emparejando la cancha sacar del rezago que se tenía en las comunidades, en Santa Rosa Jáuregui y en Felipe Carrillo Puerto.

Se entregaron implementos agrícolas y forrajeros, herramientas, material genético y vegetativo, estufas ecológicas, molinos de nixtamal y tinacos cisterna, entre otros apoyos para proyectos productivos que fomenten el incremento en la rentabilidad y la producción de alimentos en la Entidad.

Mientras que el programa Estatal de Apoyo con Maíz para Consumo Humano, estará dispersando 448.8 toneladas de maíz en grano a mil 274 beneficiarios, para una cobertura de más de dos mil 992 hectáreas de temporal.