Se necesita ser claros y transparentes en el uso de los recursos públicos: Juan Pablo de Botton

Cancún, Q. Roo.- Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, advirtió a los banqueros del país que se necesita ser claros y transparentes en el uso de los recursos públicos.

Al participar en uno de los paneles previos a la inauguración de la 89 Convención Bancaria bajo el título: “La Banca como aliada en el desarrollo de comunidades sostenibles”, destacó que en este momento se trabaja en el Plan Nacional de Desarrollo de la CDMX, en cual, por primera ocasión será para 20 años, “porque tenemos que visualizar cómo queremos que sea el desarrollo de la ciudad en el largo plazo”.

Aquí, el moderador del panel, Javier Bernal, copresidente de la Comisión de Responsabilidad de la ABM, destacó que “no habíamos tenido un plan de desarrollo de 20 años”.

De Botton hizo énfasis en que el gobierno federal, y en particular en el de la CDMX, “el nivel de transparencia es algo que es de suma importancia".

Y dijo que hoy “estamos en tiempos de idealismo político y estamos en la “época en la que tenemos que ver flujos y riesgos; y dentro de los riesgos tenemos que ver los riesgos ambientales. Estos –dijo–, incluyen riesgos reputacionales”.

En el mismo panel participó Norma Daniela Cuellar, titular de la Unidad de Planeación y Estrategia de Sostenibilidad de Banobras, quien también hizo énfasis en la transparencia para generar confianza entre los inversionistas. Dijo que a través de cuestionarios ellos pueden recopilar información de sus clientes.

Precisamente, la plataforma de Banobras ayuda a generar confianza y certeza de sus financiamientos a través de los reportes que generan sobre todos sus proyectos.

La directiva de Banobras destacó la importancia de los créditos sindicados, en donde la banca de desarrollo tendrá un papel fundamental para poder movilizar recursos.