EU considera que, en estos momentos, China no tiene previsto invadir Taiwán en 2027

China no tiene previsto invadir Taiwán en 2027, afirmó el miércoles ⁠la comunidad de inteligencia estadounidense en un informe anual sobre amenazas globales, adoptando un tono mesurado respecto a uno de los mayores focos de tensión potenciales del mundo.

La ⁠evaluación se da mientras Pekín ha ⁠intensificado la presión sobre Taiwán con frecuentes maniobras militares, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado importancia al riesgo de una acción militar china mientras ocupe el cargo.

A finales del año pasado, el Pentágono afirmó que el ejército estadounidense creía que China se estaba preparando para poder ganar una guerra por Taiwán en 2027, el centenario de la fundación de su Ejército Popular de Liberación (EPL), y que estaba perfeccionando opciones para tomar Taiwán por «la fuerza» si fuera necesario.

«China, a pesar de su amenaza de recurrir a la fuerza para forzar la unificación si fuera necesario y para contrarrestar lo que considera un intento de Estados Unidos de utilizar Taiwán para socavar el auge de China, prefiere lograr la unificación sin recurrir a la fuerza, si es posible», afirmaron las agencias de inteligencia en el informe.

Estados Unidos «estima que los líderes chinos no planean actualmente llevar a cabo una invasión de Taiwán en 2027, ni tienen un calendario fijo para lograr la unificación», señaló el informe, que reiteró que el EPL está logrando avances «constantes pero desiguales» en las capacidades ⁠que podría utilizar para capturar la isla gobernada democráticamente.

La ⁠embajada de China en Washington ⁠no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, al igual que la delegación de facto de ⁠Taiwán en Washington.

Trump, quien ha alardeado repetidamente de su «excelente relación» con su par chino, ha restado importancia a la amenaza que suponen las maniobras chinas alrededor de Taiwán y ha afirmado que Xi Jinping le dijo que no atacará Taiwán mientras él esté en el cargo, algo que Pekín nunca ha confirmado.

China considera a Taiwán como parte de su propio territorio y nunca ha renunciado al uso de la fuerza ⁠para tomar el control de la isla. Taiwán rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín, alegando que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.