México y EU inician conversaciones formales de cara a la revisión del T-MEC

Funcionarios de México y Estados Unidos, encabezados por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el titular de la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés), Jamieson Greer, se reúnen este miércoles en Washington, dando comienzo a las pláticas bilaterales formales de cara a la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) este 2026.

“Sostuvimos conversaciones con el Embajador Jamieson Greer, titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del T-MEC. Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día”, informó esta mañana el secretario Marcelo Ebrard a través de sus redes sociales.

El pasado 5 de marzo los gobiernos de México y Estados Unidos informaron de forma conjunta que las conversaciones formales para negociar la renovación del T-MEC en este, su sexto año de vigencia, darían comienzo este lunes 16 de marzo.

Sin embargo, ese día el secretario Ebrard informó que el proceso iniciaría este martes con una reunión preparatoria virtual, para dar paso, este miércoles, a las primeras reuniones presenciales.

El titular de Economía informó ese día que el plan aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum para estas primeras conversaciones incluye promover la permanencia del tratado y la eliminación de aranceles.

Aunque no lo especificó en su mensaje del lunes, la Secretaría de Economía ha explicado en otros contextos que los aranceles referidos son los que Estados Unidos aplica desde el año pasado a sus importaciones de productos automotrices, acero, aluminio, cobre y derivados, que afectan a las exportaciones mexicanas de dichos productos.

En el comunicado conjunto del pasado 5 de marzo, los gobiernos de México y Estados Unidos explicaron que para esta primera ronda de negociaciones se acordó abordar tres temas:

La reducción de la dependencia de las importaciones originarias de fuera del bloque T-MEC Fortalecimiento de las reglas de origen Fortalecimiento de la seguridad de las cadenas de valor de América del Norte.

El artículo 34.7 del T-MEC establece que el tratado debe revisarse en su sexto año de vigencia, que se cumple en julio próximo. En esta oportunidad las partes deben ponerse de acuerdo para prorrogarlo por seis años más, del 2036 al 2042.

Si en este sexto año de vigencia del T-MEC no se acuerda su prórroga, los socios deberán reunirse cada año hasta pactarla y, de no lograrla, el tratado se extinguirá en el 2036.

El T-MEC no establece el procedimiento para lograr la revisión y tampoco la define en detalle. Tampoco especifica en qué momento una revisión puede convertirse en renegociación.

De acuerdo con personas que participaron en la negociación del tratado del lado mexicano en el 2017-2018, esa vaguedad fue intencional para no complicar la negociación con excesivos detalles en ese momento.

“Se dejó esta ambigüedad para que el proceso respondiera a las condiciones del momento”, explicó Juan Carlos Baker, exsecretario de Comercio Exterior de México durante la negociación del T-MEC en un foro del Centro de Estudios sobre América del Norte (CISAN), de la UNAM, la semana pasada.

En septiembre del año pasado los tres países miembros del tratado dieron el banderazo de salida al proceso de revisión, llamando a la realización de consultas internas para conocer el sentir de los grupos de interés sobre el T-MEC.

Tanto en Estados Unidos como en México, los resultados de esas consultas fueron mayoritariamente positivos hacia la renovación del acuerdo, aunque se hicieron notar algunas áreas de mejora. En el caso de Canadá, los resultados aún no han sido revelados.