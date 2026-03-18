Pakistán y Afganistán suspenderán combates con motivo de festividad del Eid

Pakistán y Afganistán anunciaron el miércoles que suspenderían temporalmente sus operaciones militares mutuas con motivo de la festividad islámica del ⁠Eid al-Fitr, una medida inesperada dos días después de que un centro de rehabilitación de drogadictos en Kabul fue alcanzado por el ataque aéreo más mortífero de los últimos meses.

El Gobierno talibán afgano ha afirmado que más de 400 personas murieron y 265 resultaron heridas en el ataque ⁠aéreo que tuvo lugar el lunes por la noche, ⁠cuando las personas y el personal del centro estaban rezando.

Las cifras de víctimas facilitadas por las autoridades no han sido verificadas de forma independiente. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) afirmó el miércoles que 143 personas murieron y 119 resultaron heridas en el ataque.

Pakistán rechazó las declaraciones de los talibanes sobre el ataque, afirmando que había "atacado con precisión instalaciones militares e infraestructuras de apoyo a los terroristas".

El ministro de Información pakistaní, Attaullah Tarar, dijo que Islamabad suspendía las operaciones militares con motivo del Eid, que marca el final del mes sagrado musulmán del Ramadán y se celebrará a finales de esta semana.

La pausa, afirmó en una publicación en X, se produce por iniciativa de Pakistán y a petición de Arabia Saudita, Qatar y Turquía. La pausa entrará en vigor a medianoche del miércoles y durará hasta la medianoche del 23 de marzo.

"Pakistán ofrece este gesto de buena fe y de acuerdo con las normas islámicas", afirmó, añadiendo que las operaciones se reanudarían con renovada intensidad si se produjera cualquier ataque transfronterizo, ataque con drones o cualquier "incidente terrorista" dentro de Pakistán.

Los talibanes afganos hicieron un anuncio similar poco después del de Tarar, diciendo que decretaba una suspensión temporal de las operaciones defensivas con motivo del Eid, dijo el portavoz del Gobierno talibán, Zabiullah Mujahid, en una publicación en X. Afganistán respondería a cualquier agresión en caso de amenaza, añadió.

Tarar también afirmó que hasta el momento han muerto 707 personas en la acción de Pakistán contra Afganistán. Ambas partes han afirmado regularmente haber infligido graves daños a la otra, y no ha sido posible realizar una verificación independiente.

La UNAMA señaló que, antes del incidente del centro de rehabilitación, 76 personas habían perdido la vida y 213 habían resultado heridas en Afganistán, la mayoría de ellas mujeres y niños.

El ataque aéreo contra el centro de rehabilitación de drogadictos de Kabul marcó un nuevo ⁠punto bajo en la relación entre los antiguos aliados, en un momento de gran ⁠inestabilidad para la región debido a los ataques de Estados ⁠Unidos e Israel contra Irán. Afganistán y Pakistán han discutido acaloradamente sobre el objetivo del ataque aéreo.

Las autoridades afganas afirmaron que el ataque había tenido como objetivo claro ⁠un conocido centro de rehabilitación, una antigua base militar de la OTAN llamada Camp Phoenix que se había convertido en una instalación civil hace aproximadamente una década.

Pakistán ha afirmado que atacó Camp Phoenix, un "almacén militar de municiones y equipo terrorista". Añadió que las detonaciones secundarias visibles tras los ataques indicaban la presencia de grandes depósitos de municiones en el lugar.

El miércoles, el Ejército pakistaní dijo en un comunicado que la instalación atacada también se utilizaba como lugar de almacenamiento de drones, de equipos para lanzarlos y que, "según se informa, también albergaba misiles SCUD de la era soviética".

"También sabemos que el lugar se utilizaba para el entrenamiento de terroristas suicidas", dijo, añadiendo que los servicios de inteligencia confirmaron que el lugar se utilizó como ⁠centro de rehabilitación de drogadictos hace unos años.

El Ejército pakistaní no aportó pruebas que respaldaran sus acusaciones y no hubo una respuesta inmediata a las mismas por parte de los talibanes afganos.