Investigación de EU del trabajo forzoso podría derivar en barrera comercial unilateral: GCMA

El inicio de investigaciones bajo la Sección 301 por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos introduce una variable de incertidumbre que, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, plantea retos significativos para la estabilidad del T-MEC.

“Esta medida se distancia de los canales habituales de resolución de conflictos, generando una presión que podría derivar en barreras comerciales unilaterales que distorsionen el comercio”, advierten.

Juan Carlos Anaya, director general de GCMA, advirtió que el combate al trabajo forzoso es una prioridad legítima, pero no debe utilizarse como un argumento para imponer aranceles de forma selectiva, “el riesgo radica en que estas acciones se perciban como medidas proteccionistas en lugar de esfuerzos genuinos de cooperación laboral, especialmente cuando la región comparte cadenas agroalimentarias profundamente integradas”, destacó.

Mientras que el T-MEC privilegia el diálogo técnico y la coordinación entre autoridades, la Sección 301 es una herramienta que busca sancionar prácticas mediante determinaciones que pueden resultar unilaterales.

El tratado cuenta con un capítulo laboral específico para abordar controversias mediante mecanismos institucionales y cooperación entre los tres países, garantizando que las evaluaciones se mantengan bajo reglas claras. En contraste, la aplicación de la Sección 301 genera incertidumbre en los mercados al evitar los foros de verificación trilateral que el propio acuerdo promueve.

Juan Carlos Anaya subrayó que la supervisión debe ser recíproca, ya que el fenómeno del trabajo forzoso también ha sido documentado en diversos sectores productivos de Estados Unidos, particularmente en actividades agrícolas donde participan trabajadores migrantes. El uso de la Sección 301 vulnera la certidumbre de las cadenas productivas al imponer criterios que no siempre consideran esta corresponsabilidad regional.

Para proteger la estabilidad del bloque, cualquier evaluación sobre el trabajo forzoso debe mantenerse dentro de los mecanismos institucionales del acuerdo, “de lo contrario, se corre el riesgo de elevar la carga regulatoria de forma que se comprometa la competitividad del campo mexicano sin resolver de fondo la problemática laboral ni respetar el principio de reciprocidad”, indicó Anaya.