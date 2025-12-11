Sheinbaum asegura que los nuevos aranceles no apuntan a China; "México no pone restricciones al comercio"

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró la mañana de este jueves que los nuevos aranceles aprobados en la Cámara de Diputados no están dirigidos específicamente a China, sino a países sin Tratados de Libre Comercio con México.

Durante su conferencia la “Mañanera del Pueblo” de este jueves 11 de diciembre, la primera mandataria señaló que el objetivo es fortalecer la producción nacional y evitar el incrementos de los precios.

"No es a China. No está dirigido a China. Eso es muy importante. Es a los países con los que no tenemos tratado comercial. Porque, si no, parece que es un asunto donde México le está poniendo restricciones al comercio", aseguró Sheinbaum Pardo.

"Nuestro interés no es generar conflicto con ningún país del mundo; respetamos mucho a China y tenemos muy buenas relaciones con ellos. La razón de estos ajustes de la ley es fortalecer la economía nacional", dijo la mandataria desde Palacio Nacional.

Más temprano el Ministerio de Comercio de China informó que seguiría de cerca el régimen arancelario por México sobre las importaciones procedentes de países sin Tratados de Libre Comercio, incluida China, y sopesaría su impacto.

Una vez adoptadas, las medidas "socavarán sustancialmente" los intereses del comercio, precisó el ministerio en un comunicado.

"China siempre se ha opuesto a toda forma de aumento unilateral de aranceles y espera que México corrija cuanto antes tales prácticas unilateralistas y proteccionistas", añadió el Ministerio de Comercio de China.

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles por 76 votos a favor, 5 de MC en contra y 35 abstenciones del PAN, PRI y PT el decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación para establecer impuestos a 1,463 productos de los sectores automotriz, textil, vestido, plástico, electrodomésticos y calzado, entre otros, provenientes principalmente de China, además de Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia, Turquía, Taiwán y Brasil, entre otros países con los que México no tiene un TLC.

Estos nuevos aranceles afectarán a 141 productos de autopartes, 13 de autos ligeros, 308 de vestido, 79 den plásticos, 248 de siderúrgico, 18 de electrodomésticos, 37 de juguetes, 398 de textiles, 28 de muebles, 49 de calzado, 18 productos de marroquinería.

Así como 47 productos de papel y cartón, 8 de motocicletas, 21 de aluminio, 1 relacionado con remolques, 25 de vidrio y 24 de jabones, perfumes y cosméticos.

El decreto fue remitido a la presidenta para su promulgación y vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

INFORMACIÓN EN PROCESO...