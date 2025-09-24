De la Fuente refuerza vínculos de México con Suiza e India en la ONU

En el marco de la 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Suiza e India, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y dar seguimiento a la agenda internacional de México.

De la Fuente, acompañado por el embajador Héctor Vasconcelos, representante de México ante la ONU, se reunió con el consejero federal y ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis. El canciller mexicano agradeció el respaldo brindado por la Confederación Suiza en la administración de oficinas y bienes de México en Ecuador, luego de la suspensión de las relaciones diplomáticas tras el ataque contra la embajada mexicana en Quito, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en redes sociales.

México y Suiza celebrarán en 2025 el 80 aniversario de relaciones diplomáticas, un vínculo que ambas naciones califican de fructífero y con perspectivas de mayor cooperación.

Posteriormente, el canciller sostuvo un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, en seguimiento a la reunión que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo en junio con el primer ministro Narendra Modi, durante la cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá.

Jaishankar confirmó que visitará México a finales de noviembre para profundizar en los temas de la agenda bilateral, lo que incluye cooperación en innovación, tecnología, comercio y educación.