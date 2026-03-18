BMG demanda a Anthropic por utilizar letras de Bruno Mars y Rolling Stones en entrenamiento de IA

La discográfica BMG Rights Management demandó a la empresa de inteligencia artificial Anthropic ante un tribunal federal de California por utilizar presuntamente letras de canciones protegidas por derechos de autor para entrenar los grandes modelos de lenguaje que alimentan su chatbot Claude.

BMG afirmó en la demanda presentada el martes que Anthropic copió y reprodujo letras de canciones de éxito de The Rolling Stones, Bruno Mars, Ariana Grande y otros destacados músicos de rock y pop, infringiendo cientos de derechos de autor.

La demanda es la última de una serie de decenas de casos de gran envergadura interpuestos por autores, medios y otros titulares de derechos de autor contra empresas tecnológicas por utilizar sus obras en el entrenamiento de los modelos que sustentan sus chatbots.

Universal Music Group, rival de BMG, y otras editoriales musicales presentaron una demanda relacionada contra Anthropic en 2023, que aún está en curso. Anthropic llegó a un acuerdo por 1,500 millones de dólares el año pasado en otra demanda relacionada con el entrenamiento de IA presentada por un grupo de autores. Los portavoces de Anthropic no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.

"La práctica de Anthropic de entrenar modelos de IA con obras protegidas por derechos de autor obtenidas de sitios de descargas no autorizados, entre otros actos, se opone directamente a los estándares exigidos a cualquier participante responsable en la comunidad de la IA", afirmó BMG en un comunicado.

Las empresas de IA han argumentado que hacen un uso legítimo del material protegido por derechos de autor al transformarlo en algo nuevo.

BMG, propiedad del grupo alemán Bertelsmann BTGGg.F, citó 493 ejemplos de derechos de autor supuestamente infringidos por Anthropic. La indemnización por daños y perjuicios por infracción de los derechos de autor según la legislación estadounidense puede oscilar entre cientos de dólares y hasta 150,000 dólares por obra si la corte determina que la infracción fue intencionada.