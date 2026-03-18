Convención Bancaria 2026: Banca avanza en tema de finanzas sostenibles

Cancún, Quintana Roo.- En los últimos años, la banca ha avanzado en materia de finanzas sostenibles, un tema que está como prioritario en la agenda del sector.

En el marco de los trabajos de la 89 Convención Bancaria, Mariuz Calvet, copresidenta de la Comisión de Responsabilidad Social de la Asociación de Bancos de México (ABM), explicó que hoy 42 de las 54 entidades que integran el gremio, han firmado el Protocolo de Sostenibilidad de la Banca.

Detalló que dicho protocolo, creado en el 2016, fue actualizado el año pasado, y se ha convertido en el más innovador de toda la región.

De igual forma, comentó que la banca también avanza en la incorporación de la taxonomía sostenible.

Mariuz Calvet, quien también es Chief Sustainability Officer de Santander México, agregó que al 2025, la banca había movido capital etiquetado como sostenible por 794,000 millones de pesos.

De estos, apuntó, 31% fue para créditos sociales; 45% a créditos verdes y 24% fueron bonos etiquetados como verdes, sociales y sostenibles.

“Del 2024 al 2025 se ha incrementado el financiamiento sostenible en los bancos y vemos una trayectoria ascendente”, dijo.

Tema prioritario también para el Banxico

Fabrizio López, director general de Estabilidad Financiera del Banco de México (Banxico), precisó, por su parte, que el tema de sostenibilidad del sistema, también es prioridad para el organismo central desde hace algunos años.

Prueba de ello, expuso, es que desde el 2017 fundó la red para enverdecer el sistema financiero, ello, con apenas siete instituciones, y hoy son más de 150.

De igual forma, señaló que desde el 2018 se incorporó en el Reporte de Estabilidad del Sistema Financiero, los riesgos climáticos que enfrenta la banca, además de que el Banxico es miembro del Comité de Finanzas Sostenibles.

Alianzas en desarrollo de comunidades sostenibles

En la mesa “La banca como aliada en el desarrollo de comunidades sostenibles”, Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, expuso algunos de los instrumentos financieros (como fondos, fideicomisos y bonos) que ha lanzado la administración de la CDMX, para financiar obras relacionadas con el transporte, la movilidad y seguridad pública, entre otras, algunas de las cuáles se centran en el mundial de futbol.

Por su parte, Daniela Cuéllar, titular de la Unidad de Planeación y Estrategia de Sustentabilidad de Banobras, afirmó que desde este banco de desarrollo, siguen muy de la mano con el tema de sostenibilidad.

Prueba de ello, es que su Plan Institucional hacia el 2030, contempla el financiamiento de proyectos de este tipo, y hoy la cartera sostenible del banco ronda entre el 10 y 13 por ciento.

De igual forma, refirió que dentro del Plan de Infraestructura presentado recientemente por el Gobierno Federal (y en los que tendrá una participación importante Banobras junto con la banca comercial), el tema de sostenibilidad es importante, sobre todo en materia de energías renovables.