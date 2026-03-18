Escala violencia en conflicto de Tornel: Balacera deja 4 heridos previo a definición de recuento de huelga

El conflicto laboral en la planta llantera Tornel, que se mantiene en huelga en busca del cumplimiento del Contrato Ley de la Industria del Hule, escaló este miércoles al registrarse un ataque armado contra las guardias de los trabajadores, dejando un saldo de cuatro heridos hospitalizados.

Este hecho ocurre en un momento crítico del proceso legal, previo a que el Tribunal Laboral defina los términos para un eventual recuento de votos que determine la continuidad o inexistencia del paro.

De acuerdo con reportes de los trabajadores en huelga, el incidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando un "grupo numeroso de golpeadores" arribó en camionetas a las inmediaciones de la empresa y abrió fuego contra los huelguistas que custodiaban las instalaciones.

Este episodio de violencia física introduce un factor de alto riesgo en un procedimiento que, bajo el amparo de la Reforma Laboral, debería resolverse por la vía democrática y pacífica de los votos.

Fuentes cercanas al movimiento sindical denunciaron una campaña coordinada para presionar a la jueza encargada del caso, Graciela Treviño Garza. “Se ha reportado la aparición de mantas afuera del Tribunal Laboral atacando la legitimidad de la huelga y la actuación de la juzgadora”, acusan.

Un punto medular en la controversia actual, y que cobra relevancia tras el ataque armado de esta madrugada, es la definición del lugar donde se llevará a cabo el recuento de los trabajadores.

Mientras la empresa presiona para que la votación no se realice en las instalaciones del Tribunal Laboral, el sindicato exige que el proceso se lleve a cabo en la sede judicial, argumentando que es el único lugar que garantiza la seguridad de los empleados ante el clima de hostilidad y violencia que impera en los alrededores de la planta.

"Por elemental honestidad, se debe reconocer la realidad de la huelga", señalaron voceros de los trabajadores, quienes reiteraron que su única exigencia es el cumplimiento de las prestaciones establecidas en el Contrato Ley que aplica a su rama industrial.

La huelga en Tornel es vista como un caso testigo de la implementación de la justicia laboral en el sector manufacturero. Ante la gravedad del ataque armado, se espera la intervención de las autoridades ministeriales para investigar los hechos y deslindar responsabilidades, así como un pronunciamiento de los organismos laborales respecto a las garantías de seguridad para los trabajadores y los juzgadores involucrados en el caso.