Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 1:00 min

Senadores aprueban reformas a la Ley Arancelaria para aumentar tarifas a China y otros países

El proyecto, votado en medio de presiones comerciales de Estados Unidos, fue aprobado con 76 votos a favor y cinco en contra.

main image

Senado de la República. Foto EE:Archivo

Redacción El Economista

El Pleno del Senado de la República aprobó este miércoles la Ley Arancelaria que impone un impuesto de importación a cerca de 1,463 productos provenientes de China y otros países sin Tratado de Libre Comercio con México. 

Con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, los senadores avalaron la minuta que reforma diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La minuta avalada por la mañana por la Cámara de Diputados y que fue considerada de "urgente resolución" plantea aumentar los aranceles a las importaciones de una docena de países con los que no tiene acuerdos comerciales, encabezados por China.

Te puede interesar

Además de China, entre los países afectados destacan Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia, Turquía, Taiwán y Brasil.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete