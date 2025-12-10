Senadores aprueban reformas a la Ley Arancelaria para aumentar tarifas a China y otros países

El Pleno del Senado de la República aprobó este miércoles la Ley Arancelaria que impone un impuesto de importación a cerca de 1,463 productos provenientes de China y otros países sin Tratado de Libre Comercio con México.

Con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, los senadores avalaron la minuta que reforma diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La minuta avalada por la mañana por la Cámara de Diputados y que fue considerada de "urgente resolución" plantea aumentar los aranceles a las importaciones de una docena de países con los que no tiene acuerdos comerciales, encabezados por China.

Además de China, entre los países afectados destacan Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia, Turquía, Taiwán y Brasil.