Wall Street inicia la semana con pérdidas moderadas; mercado se alista para datos clave

Los tres principales índices de Wall Street retroceden la mañana de este lunes. Los promedios bajan en un mercado que espera la publicación de reportes sobre inflación y mercado laboral estadounidenses esta semana para actualizar apuestas para la tasa de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, baja 0.12% a 48,398.72 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, retrocede 0.15% a 6,819.13 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico pierde 0.44% a 23,092.12 puntos.

Las referencias iniciaron la sesión en terreno positivo, pero retomaron la tendencia negativa de las últimas jornadas, definida por las preocupaciones sobre una posible burbuja en inteligencia artificial. Varios gigantes tecnológicos como Amazon (-1.13%) y Microsoft (-0.96%) caen.

Tras un recorte a la tasa de interés de la Reserva Federal la semana pasada y un discurso de su presidente, Jerome Powell, más expansivo de lo previsto, los inversionistas esperan señales de más ajustes en los próximos datos sobre el mercado laboral y la inflación de Estados Unidos.

El martes se publicarán las nóminas no agrícolas de octubre y noviembre. Los datos de octubre se retrasaron por el cierre del gobierno. Las solicitudes de subsidio de desempleo y la inflación, que se publicarán esta semana, también serán importantes para las apuestas del mercado.

En una nota publicada el viernes, Citigroup fijó un objetivo de 7,700 puntos para el índice S&P 500 a finales de 2026, por resultados empresariales y también el impulso por inversiones en la inteligencia artificial. El objetivo implicaría una ganancia de 12.7% desde su último cierre.