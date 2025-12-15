Sheinbaum celebra nivel del peso mexicano: "Está muy fuerte la economía y 2026 va a ser mejor", dice

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este lunes el fortalecimiento del peso mexicano, que abrió la semana debajo de las 18 unidades por dólar.

La primera mandataria insistió en que la economía de México “está muy fuerte” y “vamos a ir mejor”, al ser cuestionada por el nivel del peso esta mañana.

El tipo de cambio spot se ubicó en un nivel de 17.9839 unidades por dólar en la apertura de sesión de este lunes.

El peso continuó con su racha positiva frente al dólar y sumó su tercera semana con apreciación. Finalizó el viernes pasado en el nivel de 18.0155 unidades por dólar.

“Está muy fuerte la economía de México, por más que haya algunos que digan que no, tiene una enorme fortaleza la economía nacional, y es gracias también al cambio de modelo. El próximo año ya vamos a hacer algunos informes o avisos, noticias, de cómo vamos a incrementar la inversión pública a través de distintos instrumentos y eso va a fortalecer más todavía. Entonces vamos bien y vamos a ir mejor”, expresó la presidenta Sheinbaum.

Sheinbaum Pardo auguró que el 2026 “va a ser un buen año” y confió en que en la revisión del T-MEC le irá bien al país.

“Pienso que en la revisión del Tratado nos va a ir bien, con sus diferencias a lo mejor en algún momento, pero nos va a ir bien porque es muy importante que se mantenga el Tratado, y lo sabe Estados Unidos y nosotros y Canadá”, dijo desde Palacio Nacional.

“Además todo lo que estamos haciendo en el país para fortalecer el mercado interno, también va a representar un apoyo para la economía nacional, más todos los programas del Bienestar, más el aumento al salario mínimo, más el anuncio de la jornada de 40 horas, más todo lo que estamos haciendo de inversión pública. trenes, carreteras, aguas..”, agregó.

