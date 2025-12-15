Congreso de México hace principal ajuste arancelario en el sector de autopartes

El Congreso de México hizo el principal ajuste arancelario en el sector de autopartes en comparación con la iniciativa de alza de aranceles presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la propuesta original se planteó un aumento en 141 clasificaciones de autopartes; pero el Congreso de la Unión eliminó 71 de estas e incluyó 4, de modo que en términos netos se recortó la cantidad de productos casi a la mitad, a 74.

“Se escuchó a toda la industria automotriz, a la industria de autopartes, y nos dijeron: ‘Bueno, estas autopartes no las podemos reemplazar tan pronto, quizá en un plazo un poquito más largo’. Entonces, por eso se accedió a muchas cosas que se sugirieron”, dijo este lunes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la conferencia mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

Por el contrario, la propuesta original de subir aranceles a 13 clasificaciones de vehículos ligeros no se modificó por los legisladores.

“De los vehículos que estamos importando de Asia en particular, no estimamos que vaya a haber un aumento muy grande en el precio”, consideró Ebrard.

Con los cambios, las aduanas mexicanas aumentarán el arancel de 20 a 50% a las importaciones de autos originarios de países con los que México no tiene acuerdos comerciales.

¿Por qué no habrá un aumento en los precios de los autos importados desde Asia? Ebrard argumentó lo siguiente: “Porque su objetivo estratégico es ganar mercado. Entonces, te lo están mandando a un precio demasiado bajo que nos está haciendo mucho daño. Lo que los vas a obligar es a competir en una condición menos ventajosa respecto a nuestra propia industria manufacturera”.

Prosiguió: “Tienen tal diferencial que pueden absorber el impacto. Es lo que estoy diciendo. La gran mayoría de los productos”.

Los siguientes tres cambios más relevantes respecto a la propuesta presidencial ocurrieron en los sectores siderúrgico (20 fracciones arancelarias más, para llegar a 268), textil (20 más, a 418 fracciones) y aluminio (17 más, a 38 fracciones).

También destacaron el sector vestido y el de plástico, con 308 y 79 fracciones, respectivamente, pero sin cambios en ambos casos.

En suma, el Congreso de México subió los aranceles a 1,463 fracciones arancelarias, la misma cantidad que propuso Sheinbaum, aunque eliminó 123 e incluyó 123.