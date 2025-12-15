Dupla Vega-Mohamed garantizar buscar más títulos para Toluca

El 2025 se confirmó como un año de gloria en el infierno, por paradójico que pueda sonar, luego de que los Diablos Rojos del Toluca revivieran su abolengo ganador con cuatro títulos entre mayo y diciembre.

Es una hazaña de dimensiones históricas debido a que entre 2010 y 2024 no levantaron un solo trofeo y, por el contrario, acumularon cinco finales perdidas entre varias competencias.

Tras el más reciente título, el del torneo Apertura 2025 de Liga MX ante Tigres (9-8 en penales), los máximos referentes de esta racha endiablada reiteraron su ambición por más campeonatos.

“Este grupo va a descansar, se va a recuperar y va a ir por más, porque estamos mentalizados en seguir ganando”, declaró el entrenador, Antonio Mohamed, en la conferencia posterior a la victoria sobre Tigres, que confirmó el primer bicampeonato en la historia de los torneos cortos para Toluca, algo que no logró ni siquiera la generación de José Saturnino Cardozo y Enrique Meza.

“Ya somos de época, creo, por este año glorioso. Pocos equipos han hecho tanto en un año, así que seguiremos buscando triunfos. No digo que es una dinastía, pero queremos seguir ganando, nos gusta estar en este escenario y seguiremos por ese camino”, subrayó Mohamed.

El ‘Turco’ debutó como entrenador de los Diablos en enero de 2025 y antes de cumplir un año ya es responsable de cuatro trofeos.

Empezó con el Clausura 2025 en mayo, rompiendo la hegemonía de un América que venía de tres títulos seguidos en Liga MX. En julio volvió a vencer a las Águilas en el Campeón de Campeones, en octubre agregó una estrella internacional, Campeones Cup, sobre el vigente monarca de la MLS, Los Ángeles Galaxy, y en diciembre cerró con el Apertura 2025 sobre Tigres.

“Fue (un 2025) espectacular, sólo nos faltó la Leagues Cup (en verano), en la que quedamos eliminados sin perder ningún partido, pero fue un año que si lo escribíamos no salía”, agregó el timonel argentino.

“Ganar cuatro títulos fue soñado y aparte dos de liga, sabiendo lo difícil que es ganar la liga en México y con los grandes rivales a los que nos enfrentamos. En las dos Liguillas enfrentamos a Monterrey y Tigres, pero fuimos capaces de vencerlos”.

Los títulos resaltan más allá del Valle de Toluca por la historia que se rompió. Además de los 15 años de sequía en Liga MX, la institución conquistó su primer trofeo internacional en 22 años y el primer bicampeonato desde los logrados entre 1967 y 1968, aunque en aquellas ocasiones aún no existía el formato de Liguilla.

“Ni en los sueños me imaginaba esto. También hay que ver el tiempo, porque yo no dirigí siempre acá, estuve mucho tiempo en Brasil, Argentina y otros lugares, así que estoy muy contento con México, Toluca, mis jugadores y la directiva, disfrutando a pleno este presente”, enfatizó el director técnico nacido en Buenos Aires hace 55 años.

El ‘Turco’ mostró varias facetas durante la final de vuelta contra Tigres, que se definió después de más de tres horas y en una cardíaca serie de 24 penales.

Empezó bebiendo agua como reflejo para calmar sus nervios, como muchos entrenadores lo hacen. En los penales se sentó en la banca sin mirar y explotó en llanto cuando logró el campeonato. Ya en las celebraciones, sonreía con un puro en mano e incluso se le vio discutir con algunos periodistas.

Pese a todo, asegura que los sentimientos más fuertes de su persona hacia el Deportivo Toluca son felicidad, gratitud y compromiso: “Estoy muy agradecido con este grupo, me siento muy identificado con este grupo de jugadores. Estoy comprometido acá y será lindo festejar el fin de año con el título”.

Reiteró que su compromiso con los Diablos continúa, al menos, hasta verano de 2026: “Tengo contrato con Toluca, así que por lo menos hasta junio estaremos acá y después tenemos un año más, pero ya veremos. Ahora toca descansar, disfrutar y estoy comprometido. No hay otra cosa. Si me voy de Toluca es para descansar, si no, me quedo aquí, porque estoy muy feliz, me han dado todo lo que quiero, los jugadores me respetan, yo los respeto y estoy muy feliz”.

Mohamed ya está en el selecto grupo de entrenadores con cinco o más títulos de Liga MX en la historia, junto a Víctor Manuel Vucetich, Manuel Lapuente, Raúl Cárdenas, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti e Ignacio Trelles.

Ímpetu del capitán

Si bien Antonio Mohamed es el arquitecto de este Toluca histórico, el jefe de obra dentro de la cancha es Alexis Vega, quien confirmó que jugó infiltrado durante la final de vuelta pero terminó por convertirse en el héroe con el penal decisivo.

“Fue una emoción muy grande. Sabíamos que el ‘Turco’ estaba guardando este momento, ya había hablado con él en el medio tiempo y no sabía si se iba al alargue o no. Yo estaba para jugar 25 o 30 minutos y se alargó. Las sensaciones no son nada agradables porque no me sentía muy bien, jugué infiltrado, pero este es el amor que le tengo al equipo”.

Vega es el actual capitán de Toluca, el equipo donde se formó y debutó como profesional. Está viviendo su segunda etapa, luego de pasar por Chivas entre 2019 y 2023.

En octubre de este año sufrió una lesión muscular que lo alejó de las canchas por 49 días, pero regresó en el momento indicado y en perfecto estado de gracia para confirmar el doceavo título de los Diablos, ejecutando el último penal en muerte súbita ante un especialista como Nahuel Guzmán, portero de Tigres.

“No podría yo solo, tengo un gran plantel, staff y cuerpo técnico. Muchos dicen que la estrella es Vega, Paulinho y el portero, pero la estrella de este equipo son las grandes personas que somos y que siempre ponen todo a disposición para que todo pueda salir bien”, exaltó el capitán.

Todavía con la euforia del bicampeonato, compaginó con la visión de Antonio Mohamed para seguir ganando títulos, además de su objetivo de volver a estar al 100% físicamente para competir por un lugar con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

“Sabemos que este equipo está para pelear muchísimas cosas. Toluca nunca había vivido un bicampeonato y poder hacer historia, poner nuestro nombre con letras de oro en este club, es algo que va a quedar para siempre y trataremos de seguir sumando más trofeos (…) ahora toca pensar en recuperarme, poder empezar el torneo (Clausura 2026) si Dios quiere y ser tomado (en cuenta) en selección, que es un reto que tengo”.

De manera extraoficial, se estima que el contrato de Alexis Vega con Toluca es hasta 2029. Eso garantizaría la continuidad de la dupla con Antonio Mohamed para refrendar esos anhelos de seguir peleando por títulos.