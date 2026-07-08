Gobierno destaca récord en empleo, exportaciones y recuperación salarial

El gobierno de México aseguró que la economía del país mantiene una trayectoria de crecimiento y estabilidad, pues se ubica entre las diez economías con mayor captación de Inversión Extranjera Directa en el mundo, registra niveles históricos de empleo formal y exportaciones, además de mantener una de las tasas de desempleo más bajas entre los países de la OCDE.

Durante la conferencia matutina de la presidneta Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, informó que, de acuerdo con datos recientes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), México captó 41,000 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, lo que lo mantiene entre los diez principales destinos mundiales para este tipo de capitales.

Amador Zamora atribuyó este resultado a la confianza de los inversionistas en la estabilidad macroeconómica del país y en las políticas impulsadas por el actual gobierno.

En materia laboral, destacó que México encabeza a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en recuperación del salario mínimo desde 2018 y que el país registró la segunda tasa de desempleo más baja del organismo, únicamente detrás de Japón.

Asimismo, resaltó el dinamismo del comercio exterior. Señaló que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 839,000 millones de dólares en los últimos doce meses, mientras que las exportaciones totales mexicanas sumaron 723,000 millones de dólares, con un crecimiento anual de 15.6 por ciento.

También reportó que la inversión fija bruta creció 5.9% anual, impulsada principalmente por la construcción residencial, infraestructura ferroviaria y proyectos públicos, mientras que el consumo privado aumentó 2.1%, lo que refleja, dijo, la fortaleza del mercado interno.

El funcionario añadió que el Indicador Global de la Actividad Económica mostró un crecimiento anual de 2.1% en abril, un nuevo máximo histórico, mientras que la actividad industrial registró un incremento mensual de 2.1%, su mejor nivel desde octubre de 2024.

Respecto a los precios, indicó que la inflación descendió a 3.6%, su nivel más bajo en ocho meses y dentro del rango objetivo del Banco de México. Atribuyó este comportamiento a las medidas implementadas por el gobierno para estabilizar los precios de combustibles y algunos productos básicos.

Cifras de empleo formal

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que al cierre de junio de 2026 el país alcanzó un récord de 22 millones 779,704 empleos formales registrados ante el instituto.

Precisó que durante junio se generaron 61,000 nuevos puestos de trabajo, mientras que en el primer semestre del año se acumularon 262,628 empleos y, en comparación con junio de 2025, el incremento fue de 454,338 plazas.

Añadió que el salario base de cotización alcanzó un promedio de 669.1 pesos diarios, con un crecimiento anual de 6.4%, superior a la inflación.

También informó que 9 millones 195,693 mujeres cuentan con un empleo formal registrado ante el IMSS, lo que representa 40.4% del total de trabajadores afiliados.

Al cerrar la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum resumió los principales indicadores económicos y afirmó que México consolida una economía fuerte.

Subrayó que el país se encuentra entre los diez principales receptores de inversión extranjera directa, lidera el crecimiento salarial entre las economías de la OCDE desde 2018 y mantiene la segunda menor tasa de desempleo del organismo.