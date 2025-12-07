AT&T compensará a más de dos millones de usuarios tras fallo masivo de septiembre; así se aplicará el beneficio

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que más de 2.3 millones de personas usuarias recibirán una compensación por las fallas que presentó el servicio de AT&T durante septiembre, un incidente que afectó la calidad del servicio de telecomunicaciones en todo el país.

La acción deriva del requerimiento formal que la autoridad hizo a la empresa para garantizar el derecho de los consumidores a recibir servicios seguros y de calidad.

La compensación se otorgará en especie y representa un monto estimado de 43 millones 455,860 pesos recuperados en favor de los usuarios afectados.

De acuerdo con Profeco, AT&T atendió la solicitud e inició el proceso para resarcir los daños a través de datos móviles adicionales en modalidades diferenciadas para prepago y pospago.

Cómo será la compensación

Durante noviembre, un 1 millón 665,444 usuarios de prepago recibieron cien megabytes adicionales con una vigencia de cinco días. Para quienes tienen servicio pospago, la empresa otorgará un gigabyte extra con vigencia de 30 días a 689,780 usuarios; esta compensación se verá reflejada entre los ciclos de facturación de diciembre de 2025 y enero de 2026.

Profeco señaló que estas acciones se lograron mediante su labor de intermediación y reiteró su compromiso de garantizar el derecho a la compensación cuando un proveedor no cumple con las condiciones de servicio ofrecidas.

La institución también recordó a la ciudadanía que puede solicitar orientación a través del Teléfono del Consumidor, 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como en sus redes sociales oficiales.