Senado aprueba la designación de cinco comisionados del pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 69 votos de Morena, PVEM, PT y MC, y 28 del PAN y PRI en contra, el dictamen por el que se ratifica la designación de cinco comisionados del pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

Los designados, quienes rindieron en el acto la protesta legal de su cargo, son: Andrea Marván Saltiel, para desempeñar el cargo por un periodo de 3 años; Ana María Reséndíz Mora, por 4 años; Óscar Alejandro Gómez Romero, por 5 años; Ricardo Salgado Perrílliat, por 6 años y por siete años, Haydee Soledad Aragón Martínez.

Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, explicó que con las designaciones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo culminó el proceso de transformación institucional más importante de la reforma de simplificación orgánica, impulsada por el Ejecutivo Federal.

“El 25 de abril de este año, este Senado de la República aprobó el dictamen que tiene que ver con la reforma de la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de las entidades paraestatales. El 16 de julio de 2025, la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Hoy cumplimos con el mandato de integrar el pleno que pondrá en marcha esta nueva autoridad y esta nueva etapa de la política de competencia de nuestro país’’.

A decir del morenista, con la ratificación de los comisionados de la CNA la política antimonopolio regresará a su objetivo clave que es proteger a los más vulnerables del abuso de las grandes empresas.

“Estamos aquí para cumplir con un proceso democrático en las cinco personas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum para formar parte del Pleno de la CNA en un órgano colegiado que defienda el interés público y no a las empresas privadas’’, afirmó.

Los integrantes de la CNA, aseguró, tomarán decisiones con base en análisis técnicos, económicos y jurídicos rigurosos, sin injerencias políticas indebidas.

“Significa que las y los comisionados podrán votar libremente, según su criterio profesional. Significa que la autoridad investigadora mantendrá su autonomía para iniciar investigaciones. Y significa que todas las resoluciones serán impugnables ante tribunales especializados’’, precisó.

Al fundamentar el voto del PRI en contra del dictamen, Miguel Ángel Riquelme Solís afirmó que la mal llamada reforma antimonopolio aprobada recientemente por el oficialismo lejos de abrir espacios a la competencia y al desarrollo, concentra todavía más el poder económico en el Estado, desalienta a la inversión productiva y castiga la innovación que tanto necesita el país.

“La reforma que, por cierto, las y los senadores del PRI votamos en contra, ha sido un golpe directo al mercado, a las empresas que generan empleo, y especialmente a los consumidores.

“No fue un ajuste menor ni una mejora técnica, sino un engañoso intento disfrazado de simplificación administrativa, que en realidad desmanteló a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y que gracias a su autonomía y rigor técnico fue por años uno de los pilares más sólidos de la competencia económica en nuestro país’’, dijo.