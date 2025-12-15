Líderes empresariales fijan posiciones en foro del Comce sobre T-MEC

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) convocó, a través de su Comité Técnico de Estrategia T-MEC, a líderes empresariales, especialistas y representantes de organismos estratégicos al encuentro “México en la ruta de revisión del T-MEC y el impacto de los aranceles”, con el objetivo de analizar los desafíos y oportunidades que marcarán la revisión del acuerdo en 2026.

De acuerdo con un comunicado de prensa, Sergio E. Contreras, presidente ejecutivo del Comce, destacó la relevancia estratégica de la región y subrayó la necesidad de fortalecer una visión compartida.

“El T-MEC representa alrededor del 30% del PIB mundial, 1.93 billones de dólares en comercio regional, 37% de crecimiento del comercio en la región Norteamérica versus 2020 y un incremento del 23% de la IED regional en comparación con el año previo. Bajo este contexto debemos adoptar, los tres países que la conformamos, una visión común para ampliar las oportunidades que Norteamérica ha construido durante tres décadas de integración”, dijo.

Por su parte, Roberta S. Jacobson, exembajadora de los Estados Unidos y socia fundadora de Dinámica Américas, explicó que la revisión del T-MEC será crucial para definir el rumbo de la región.

“México debe hacer uso de los rasgos institucionales dentro de la relación bilateral para navegar en un entorno complejo y asegurar una relación estable. A la vez, México es fundamental para la competitividad de los Estados Unidos en el mundo. El papel de México en el T-MEC y América del Norte es crítico”, comentó.

En materia de negociación bilateral, Kenneth Smith, presidente del Comité Bilateral México– Estados Unidos del Comce, señaló que México debe mantener una postura firme ante presiones arancelarias, recordando que es el principal destino de las exportaciones estadounidenses. Añadió que la claridad técnica y la capacidad de respuesta serán decisivas en la revisión.

Desde el sector energético, Juan Acra, presidente del Consejo Mexicano de la Energía, apuntó que la región requiere una política integral que fortalezca la seguridad energética y asegure inversiones en infraestructura. En el ámbito jurídico, Mario Valencia, socio de Galicia Abogados, precisó que la revisión del T-MEC será un proceso técnico orientado a verificar el cumplimiento de compromisos ambientales, energéticos y laborales.

En industrias clave, Antonio Ortiz Mena, presidente del Comité T-MEC del Comce, afirmó que Norteamérica tiene condiciones para avanzar hacia la autosuficiencia en acero y aluminio mediante mayor coordinación trilateral.

A ello se sumó Armando Ortega, presidente del Comité Bilateral México– Canadá del Comce, quien enfatizó la coyuntura estratégica de proponer un Capítulo sobre Minerales Críticos para asegurar toda la cadena de abastecimiento regional, esencial para darle soporte a la transición energética, la IA, la alta tecnología y la tecnología ligada a la seguridad nacional.

El sector automotriz destacó el posicionamiento de México. Al respecto, Francisco González Díaz, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), subrayó que el país mantiene un papel estratégico como proveedor indispensable para las armadoras estadounidenses, lo que debe reflejarse en la estrategia de negociación.

En representación de la visión internacional del organismo, Juan Pablo Cervantes Sánchez, presidente de la Sección Internacional de América del Norte del Comce, abordó que la competitividad regional depende de profundizar la integración y establecer una agenda común que permita transformar la revisión del T-MEC en una oportunidad estructural para Norteamérica.

Desde el gobierno federal, Ismael Ortiz, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, afirmó que México llega fortalecido a la revisión gracias a su capacidad industrial, ecosistema de innovación y talento competitivo, factores que permiten convertir el proceso en una oportunidad para reforzar la certidumbre y la justicia comercial.

Además, el Comce destacó la presencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Jose Medina Mora. Asimismo, el foro contó con la participación de Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Fausto Gurrea, del Consejo Mexicano de Negocios;

Alonso Pedrero, director de Finanzas de Puerto Verde; Alejandra Estrada Chacón, representante de Monex; Alejandra Bourillón, secretaria de AAADAM; Beatriz Leycegui, Socia en SAI Derecho & Economía, así como representantes de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA), cuyos aportes complementaron la visión presentada durante el encuentro.

El evento concluyó con un llamado a reforzar la coordinación regional y empresarial para convertir los desafíos de la revisión en ventajas de largo plazo. El Comce reiteró su compromiso de acompañar al sector privado mexicano, impulsar el comercio exterior, fortalecer la atracción de inversiones y promover la innovación hacia 2026.