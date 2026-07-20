FDA confirma que brote de ciclosporiasis apunta a lechuga iceberg de Taylor Farms en México

La Administración de Alimentos y Medicamentos de ⁠Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) dijo este lunes que los datos de una indagación sobre un brote de ciclosporiasis ⁠en cinco estados apuntan a ⁠una lechuga iceberg troceada procedente de las instalaciones de Taylor Farms en el centro de México como el origen de la infección.

En una publicación en X, la agencia dijo estar convencida de que la lechuga iceberg troceada de las instalaciones de Taylor Farms en México es la causa de los casos de la enfermedad asociados a los restaurantes de Taco Bell, de Yum Brands, en Míchigan y otros cuatro estados.

La FDA había informado el sábado que una muestra de lechuga, obtenida durante la vigilancia fronteriza de productos de Taylor Farms de México, había dado positivo para el parásito Cyclospora. Sin embargo, el domingo señaló que ese resultado debía considerarse un falso positivo tras una nueva revisión realizada por expertos de laboratorio.

El excomisionado de la FDA Scott Gottlieb dijo el lunes que el falso positivo no socavaba las conclusiones de la agencia, ya que ⁠los investigadores se basaban principalmente en ⁠pruebas epidemiológicas más que en análisis ⁠de laboratorio.

"La prueba ‌concreta que dio positivo y que resultó ser ⁠un falso positivo se realizó con muestras recientes. Por lo tanto, no se trata del ​producto afectado, que entró ‌en la cadena de suministro hace tres semanas", explicó Gottlieb.

Las autoridades sanitarias de Míchigan notificaron este lunes 6,148 casos relacionados con el brote, lo que supone un aumento de 1,146 casos desde su última actualización del viernes.

El brote ⁠ha provocado 102 hospitalizaciones en el estado, sin que se haya informado de fallecimientos.

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