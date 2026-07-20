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El FMI aprueba 690 millones de dólares para Ucrania tras una revisión
El consejo de administración del FMI ha completado una revisión del acuerdo de financiamiento de Ucrania, lo que allana el camino para el acceso inmediato a unos 690 millones de dólares, informó el Fondo.
El consejo de administración del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha completado una revisión del acuerdo de financiamiento de Ucrania, lo que allana el camino para el acceso inmediato a unos 690 millones de dólares, informó ayer 20 de julio, el Fondo.
Este país, devastado por la guerra, se acoge a un programa de préstamos del FMI por valor de 8,100 millones de dólares. La última aportación eleva el total de los desembolsos en el marco del programa a unos 2,200 millones de dólares, según indicó el FMI en un comunicado.
Esta revisión supone una prueba clave para Ucrania, que se esfuerza por mantener la estabilidad económica e impulsar las reformas mientras se enfrenta a los ataques rusos cada vez más intensos contra sus infraestructuras.
El FMI dijo que Ucrania mantuvo la estabilidad macroeconómica y financiera a pesar de la guerra de Rusia. Sin embargo, indicó que las perspectivas económicas se habían debilitado, en gran medida debido a la intensificación de los ataques contra infraestructuras críticas y a los efectos colaterales de la guerra en Oriente Medio.
El FMI señaló que los resultados del programa habían sido “en general satisfactorios”. Se cumplieron todos los criterios cuantitativos de rendimiento y los objetivos indicativos fijados para finales de marzo.