La UE impone aranceles "antidumping" a las importaciones de hilo de poliamida de China

La Unión Europea ⁠ha comenzado a aplicar aranceles "antidumping" a los hilos de poliamida fabricados ⁠en China para proteger ⁠a los productores de la UE.

Los aranceles se han fijado en un rango comprendido entre el 60% y el 67.5%, dijo la Comisión Europea en un comunicado emitido este martes tras una investigación.

El mercado de la UE de hilos de poliamida, utilizados en la industria textil, tiene un valor de 400 millones de euros (unos 454.28 millones de dólares) y el sector da empleo ⁠a 2,000 personas, según ⁠el comunicado.

El "dumping" ⁠es una práctica comercial consistente ⁠en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su costo de producción para obtener ventajas competitivas.