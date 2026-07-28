Secretaría de Economía reúne a más de 200 mipymes para buscar ser proveedoras de SUPERISSSTE

Para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la Secretaría de Economía (SE) reunió a más de 200 mipymes interesadas en formar parte de las cadenas de proveeduría de SUPERISSSTE.

Como parte del programa Conecta Mipyme, la iniciativa que vincula a las mipymes con el área de compras de SUPERISSSTE, la incorporación a cadenas de proveeduría y compras institucionales, se realizaron cerca de 180 mesas de negocio, con la finalidad de presentar los productos y la posibilidad de vinculación comercial.

Algunas de las categorías que participaron fueron farmacia, cuidado personal, perfumería, alimentos, regalos, mercancías generales y ferretería.

Ximena Escobedo, subsecretaría de Industria y Comercio de la SE, menciona que las compras institucionales son una herramienta para que las empresas puedan tener oportunidades reales para su crecimiento.

Cabe mencionar que en la primera edición del programa, se reunieron alrededor de 264 empresas, de las cuales 175 se encuentran en etapa de negociación con áreas compradoras.