El primer paso para emprender: cómo crear un nombre que los clientes recuerden

El nombre de un negocio suele ser una de las primeras decisiones de un emprendedor. Más allá de identificar a una empresa, puede influir en el posicionamiento de la marca y ser recordado en la mente del consumidor.

Un nombre no solo identifica a un negocio, también impacta en la manera en que los consumidores lo perciben y en las emociones que asocian.

De acuerdo con Go Daddy, elegir un buen nombre para el negocio puede comunicar autoridad, profesionalidad y confianza.

¿Cómo elegir el nombre de un negocio?

Antes de elegir un nombre, primero hay que contemplar ciertos aspectos que identifican la esencia del negocio. Porque aunque existen nombres que mencionan lo que venden por ejemplo, Panadería González, podrían tener un mayor potencial de diferenciación.

Por ello, estos son los elementos clave a considerar previo a la elección del nombre:

1. La esencia de la marca: Un nombre puede provocar que el público se sienta identificado, por lo que se debe analizar lo que se vende, el público a quien va dirigido y qué emociones se desean proyectar, de acuerdo con TiendaNube.

2. La propuesta de valor: Distinguirse en el mercado puede ser un reto y por ello, se recomienda un nombre inspirado en la propuesta de valor.

Por ejemplo, si un servicio suele ser rápido, puede utilizarse para combinar palabras que refuercen la autenticidad.

3. Tener más de una opción: Es necesario elegir un listado con ideas de posibles nombres. Esta lista tiene que estar relacionada con la industria o que destaquen los beneficios de los productos y servicios, de acuerdo con Go Daddy.

Asimismo, el sitio recomienda buscar variantes con otros idiomas, como el latín o el griego.

4. Hacer pruebas: Al tener el listado, es recomendable elegir a un pequeño grupo de personas para que opinen cuál les parece mejor o incluso pueden hacer sugerencias.

Se recomienda que el grupo sea parte del segmento para que la retroalimentación sea más efectiva.

Aspectos a evitar con el nombre del negocio

Ante la infinidad de combinaciones para seleccionar un nombre, es importante no excederse en la longitud del nombre, porque puede provocar que el consumidor no lo recuerde o sea un problema en la creación de logos.

Las empresas con mayor reconocimiento son aquellas que tienen nombres cortos y fáciles de recordar y que no necesariamente describen el producto, como Google o Kodak, quien este último es un nombre inventado, pero tiene reconocimiento.

Por otra parte, elegir un nombre sin verificar si ya cuenta con un registro en materia de propiedad intelectual suele ser un error que puede costar tiempo y dinero. Aunado a las consecuencias legales. La búsqueda se puede realizar en la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Impi).

Elegir el nombre es uno de los primeros pasos para abrir un negocio o emprender, por lo que requiere planificación, tanto en la disponibilidad como en la creatividad.