Taiwán y Vietnam rebasan a China y México en superávits con EU

A poco más de un año del inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, el rápido desacoplamiento de la economía de Estados Unidos de la proveeduría china está reconfigurando la balanza comercial de ese país.

Si bien México ha resultado un ganador de ese proceso al ampliar su cuota de mercado en las importaciones estadounidenses, otros dos países asiáticos, Taiwán y Vietnam ganan participación más rápidamente.

Los superávits comerciales de estas dos economías con Estados Unidos reflejan elocuentemente este fenómeno. De enero a mayo de este 2026, rebasaron en magnitud a los superávits de China y de México.

En este lapso, la posición superavitaria de Taiwán creció 110% a 91,375 millones de dólares, mientras que la de Vietnam subió 39% a 90,381 millones de dólares, de acuerdo con cifras publicadas esta semana por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Esta dinámica ubicó a ambas economías en las posiciones primera y segunda dentro del ranking de los países que detentan los mayores superávits comerciales con Estados Unidos.

Para Taiwán esto significó ascender cinco sitios en comparación con el 2025, mientras que Vietnam escaló dos peldaños en el mismo lapso.

Por su parte, México pasó de ocupar la segunda a la tercera posición, si bien su saldo comercial positivo también creció, aunque solo 2.7%, para quedar en 81,239 millones de dólares.

El claro repliegue es el de China, cuyo saldo a favor retrocedió 43% a 58,278 millones de dólares, con lo que cayó del primero al cuarto sitio y apunta a seguir bajando pues Tailandia, que en el último año duplicó su superávit a 44,966 millones de dólares y escaló siete lugares hasta el quinto peldaño, se apresura a robarle el puesto.

Este cambio en la composición de la balanza comercial de Estados Unidos coincide con un giro hacia el proteccionismo comercial en lo que va del segundo mandato de Trump.

Esta se ha caracterizado por un alza generalizada de aranceles (con un piso de 10%), por la aplicación de aranceles especiales a productos considerados como de seguridad nacional (acero, aluminio, automóviles) y la imposición de tasas elevadas a productos chinos.

Trump está convencido de que un déficit comercial es una fuga de riqueza y de que los aranceles son una herramienta efectiva para reducirlo.

Arancel más alto

Producto de este giro político, el arancel ponderado promedio efectivo de Estados Unidos escaló de un nivel cercano a cero hasta una tasa en un rango de 9-13%, el más alto desde 1940.

Sin embargo, Estados Unidos está dando tratos arancelarios diferenciados, con una marcada preferencia hacia sus socios del Tratado México-Estados Unidos-Canadá.

De acuerdo con el Senado de los Estados Unidos, en los últimos 12 meses concluidos en abril de 2026 las aduanas estadounidenses cobraron un arancel promedio de 4.19% a México y de 3.37% a Canadá, mientras que a China se le aplicó una tasa de 34.7 por ciento.

Destaca también que a Taiwán se le aplicó un arancel de 3.19%, mientras que a Vietnam se le cobró una tasa de 10.18 por ciento. En el último año, tanto Taiwán como México han elevado sustancialmente sus exportaciones de computadoras a Estados Unidos.

La competencia entre ambas economías por el mercado estadounidense se ha intensificado en medio del auge de la inversión en procesamiento de datos en el país vecino debido al boom de la inteligencia artificial.

Sin embargo, los superávits de ambas economías son sustancialmente diferentes, pues México compra una gran cantidad de productos estadounidenses, muchos más de los que adquiere Taiwán. En primer caso, ello refleja la naturaleza complementaria de las economías mexicana y estadounidense. Ambas coproducen.

Y si los superávits de cada país se dividen por su nivel de importaciones de productos estadounidenses para así reflejar si el superávit se explica por lo mucho que exporta el país respecto de lo que importa, la historia cambia.

Vietnam es el país con el comercio más desequilibrado con un coeficiente de 11.8x (su superávit es 11.8 veces lo que compra de Estados Unidos), seguido por Tailandia (4.4x), Taiwán (3.7x) y China (1.3x). Aquí México baja hasta la octava posición con una ratio de 0.5x. (Con información de Roberto Morales)