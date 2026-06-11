Eventos deportivos impulsan consumo en más de 15 categorías de productos: Amazon Ads

Los grandes eventos deportivos cambian los hábitos de consumo y pueden llevar a los consumidores a comprar en más de 15 categorías de productos, de acuerdo con un estudio de Amazon Ads en colaboración con Crowd DNA.

Durante momentos de alta atención colectiva como los torneos de fútbol, el interés por el evento no solo impulsa el consumo de artículos deportivos, sino que también el de otras categorías.

Como referencia, durante el torneo de 2022, la categoría de fútbol registró un aumento del 70% en nuevos compradores en comparación con otros periodos del año, además se incrementó en un 10% la actividad de compra, según información histórica interna de Amazon.

Además, el comportamiento que más destacó fue la diversificación del consumo, que alcanzó más de 15 categorías.

Para este año que se vivirá el Mundial de futbol en México se prevé que la venta de los productos para el cuidado del hogar aumenten 25%; los productos de belleza, 24%; y las bebidas sin alcohol, 16% en comparación con la justa mundialista de 2022.

El estudio explica que este fenómeno se presenta cuando millones de personas concentran su atención en un mismo evento, lo que aumenta la exposición a productos y la disposición a comprar en distintos rubros.

Durante el Mundial de 2026, se prevé que esta tendencia de consumo se vuelva a repetir en México, donde una parte de los consumidores declara que aumentará su gasto durante grandes eventos deportivos.

“El estudio revela un apetito de consumo aún mayor entre las audiencias mexicanas. El 45% de los consumidores en México afirma estar dispuesto a gastar más de lo habitual durante un gran evento futbolístico, mientras que el 46% destinará más recursos a entretenimiento, comida y momentos para socializar”, destacó Amazon Ads en un comunicado.

Destaca que nueve de cada 10 aficionados mexicanos al fútbol están interesados en consumir contenido relacionado con este deporte.

Información de RPG Pulse Check muestra que el 75% de los espectadores de Twitch en México expresan interés en ver contenido deportivo que no está disponible en medios convencionales.

Lo anterior “revela un interés creciente por experiencias diferenciadas donde las marcas pueden generar mayor resonancia con las audiencias”, indica el comunicado.

En ese sentido, las audiencias buscan experiencias que les permitan vivir los momentos de forma más inmersiva y participativa.