Piden reducir precios de transmisión del Mundial a mipymes

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servitur), Octavio de la Torre, lanzó un llamado enérgico a Televisa y a las plataformas como Sky para mostrar "sensibilidad" ante las altas tarifas comerciales impuestas para la retransmisión de los partidos del Mundial de Fútbol, ya que provocarán un "sobrecosto" que se trasladará al consumidor final.

El líder empresarial advirtió que el 95% de las unidades económicas del país son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que no cuentan con los márgenes de ganancia de las grandes cadenas para absorber costos que, según reportes del sector restaurantero (Canirac), oscilan entre los 5,000 y los 22,000 pesos dependiendo del aforo y número de mesas de cada establecimiento.

“Nosotros no determinamos los precios, le corresponde a la empresa privada que tiene la licencia (Televisa). Lo que hemos pedido es que sean sensibles; el 95% de los negocios son mipymes y tienen un margen mucho menor. Ese sobrecosto se va a trasladar al consumidor final a través de una entrada o un cover adicional para poder vivir la experiencia”, advirtió.

En conferencia de prensa virtual desde España, el dirigente del comercio organizado del país reveló que el proceso de contratación de las señales autorizadas para negocios (Sky business e Izzi negocios) ha sufrido un colapso operativo en la víspera del torneo.

Refirió que personal de la Concanaco intentó comunicarse durante todo el día a las líneas exclusivas de atención sin obtener respuesta, lo que ha generado incertidumbre y retrasos en la formalización de los contratos.

Asimismo, exhortó a los comerciantes a no utilizar transmisiones de televisión abierta, plataformas de streaming personales como VIX, ni canales de YouTube en establecimientos comerciales, ya que los organizadores cuentan con herramientas tecnológicas avanzadas para detectar señales no autorizadas. “Las leyes en México y los tratados internacionales cuidan las licencias. Si se utiliza una transmisión abierta o de consumo personal en un local comercial, el establecimiento podría enfrentar sanciones millonarias”, advirtió Octavio de la Torre.

Al ser cuestionado sobre el impacto del torneo en la productividad de las oficinas, el líder de Concanaco descartó que el evento vaya a paralizar la economía nacional. Si bien reconoció que el ausentismo laboral suele repuntar de manera focalizada durante los partidos de la Selección Mexicana, informó que existe un consenso entre los dueños de negocios para flexibilizar las jornadas.

Entre las medidas acordadas por las empresas se encuentran la habilitación de pantallas dentro de las propias instalaciones o la implementación temporal de home office.