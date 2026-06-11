76% de ejecutivos impulsa experiencias MICE del Mundial 2026

El Mundial 2026 no sólo será una cita para aficionados. También empieza a perfilarse como una plataforma para el turismo MICE (por sus siglas en inglés: Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) en México, una industria que agrupa reuniones, viajes de incentivo, conferencias, exposiciones y experiencias corporativas diseñadas para conectar marcas con clientes, prospectos y tomadores de decisión.

Un sondeo realizado por The Unofficial Club 26 entre 3,000 ejecutivos AAA revela que 76% de los consultados quiere recibir una invitación para formar parte de una experiencia relacionada con el Mundial. El dato muestra que el torneo comienza a moverse más allá de la conversación deportiva, turística y hotelera, para entrar en la agenda de marketing, ventas, relaciones públicas y desarrollo de negocio.

En entrevista con El Economista, Haide Escorcia, CEO & Founder de Development Factor consideró que el Mundial 2026 puede convertirse en una nueva cancha para el turismo de reuniones, especialmente porque muchas empresas no podrán llevar a todos sus clientes estratégicos al estadio, pero sí pueden crear experiencias alrededor del torneo.

El reto para las marcas fue entender cómo aprovechar este momento cultural e histórico para generar networking, ante una realidad en la que muy pocas empresas podrán llevar a sus clientes al estadio", dijo Haide Escorcia.

MICE experiencial

La especialista en marketing experiencial consideró que el concepto MICE se ha consolidado como una de las líneas más relevantes del turismo de negocios. "En este caso, el Mundial puede funcionar como un detonador para reuniones privadas, viajes de incentivo, encuentros ejecutivos, presentaciones de marca y agendas de contenido".

Escorcia mencionó que la oportunidad está en pasar del evento tradicional a una experiencia con propósito. “Una compañía puede reunir a clientes nacionales o regionales, ofrecer una sesión de análisis de negocio, organizar una comida privada, integrar actividades culturales y cerrar con la transmisión de un partido en un espacio diseñado para el networking”.

En este contexto, hospitality corporativo significa recibir, atender y vincular a clientes o aliados estratégicos mediante experiencias de alto valor. Puede incluir hospedaje, transporte, alimentos y bebidas, contenido especializado, activaciones de marca, espacios privados, entretenimiento y oportunidades de relación entre ejecutivos.

El sondeo de The Unofficial Club 26 muestra que los directivos no buscan sólo una transmisión. El 63% de los entrevistados comentó que asistiría si la experiencia fuera distinta a cualquier viewing tradicional; 53% lo haría si las conversaciones aportan valor de negocio, y 52% si existieran oportunidades reales de networking.

Para los ejecutivos, ir solamente a ver el partido no necesariamente genera valor. La experiencia tiene que sumar contenido, conversación de negocio y una logística que no convierta el evento en un problema", dijo Haide Escorcia.

Esa condición es relevante para el turismo MICE. El asistente corporativo busca usar mejor su tiempo. Quiere una experiencia que combine relación, contenido, comodidad y acceso a personas que puedan aportar valor profesional o comercial.

Ciudades sede

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tienen condiciones para convertirse en hubs MICE durante el Mundial. Además de ser sedes del torneo, concentran corporativos, hoteles, restaurantes, recintos, conectividad aérea, proveedores de producción, transporte privado, seguridad, tecnología y una industria de reuniones con experiencia.

Esta infraestructura permite diseñar agendas que no dependan únicamente del partido. "Una experiencia puede extenderse por uno, dos o tres días e incluir vuelos, hospedaje, traslados, desayunos privados, conferencias, paneles, cenas, catas, actividades culturales y espacios de relacionamiento".

Haide Escorcia, CEO & Founder de Development Factor, analiza cómo el Mundial 2026 abre nuevas oportunidades para el turismo MICE.Foto: Cortesía

Los momentos de mayor interés del torneo también abren una ventana para la planeación corporativa. De acuerdo con The Unofficial Club 26, 77% de los ejecutivos asistiría a experiencias vinculadas con fases finales, semifinales y final; 66% elegiría partidos de México, y 52% optaría por encuentros entre selecciones top. Para las marcas, esto significa que la oportunidad no se concentra sólo en la inauguración.

El impacto puede extenderse a toda la cadena del turismo de reuniones. Cada experiencia corporativa puede activar noches de hotel, consumo gastronómico, renta de venues, producción audiovisual, transporte, seguridad, entretenimiento, tecnología y talento especializado. El Mundial, por tanto, no sólo moverá aficionados; también puede movilizar presupuestos corporativos.

Sectores como tecnología, fintech, banca, consultoría y servicios profesionales aparecen entre los más activos. Son industrias que ya utilizan grandes eventos deportivos para relacionarse con audiencias ejecutivas, fortalecer cuentas y abrir conversaciones que difícilmente ocurren en una junta convencional.

Negocio conectado

La diferencia frente al hospitality tradicional está en el retorno esperado. Las marcas no sólo quieren consentir a sus clientes; buscan generar oportunidades comerciales medibles. La experiencia se convierte en una herramienta para profundizar cuentas, abrir nuevos prospectos, presentar soluciones, generar venta cruzada y fortalecer relaciones de largo plazo.

Explicó que en marketing B2B, esta estrategia se vincula con el account based marketing, que concentra esfuerzos en cuentas de alto valor. "En el contexto del Mundial, una empresa puede invitar a un director clave, pero también integrar a otros perfiles que influyen en la decisión de compra dentro de la misma organización".

Las marcas ya no quieren sólo consentir al cliente; buscan que la experiencia se traduzca en nuevos negocios, mayor penetración de cuenta y acceso a prospectos estratégicos", comentó Escorcia.

Development Factor participa en esta tendencia con The Unofficial Club 26, una plataforma de negocios alrededor del Mundial diseñada para reunir ejecutivos, generar contenido, activar relaciones y vivir el torneo desde un formato empresarial. La propuesta responde a una necesidad del mercado: crear experiencias accesibles y con valor cuando el acceso al estadio sea limitado, costoso y complejo.

Para el turismo MICE, el Mundial 2026 puede dejar una lección relevante. Los grandes eventos deportivos no sólo se capitalizan desde la tribuna o el palco. También pueden convertirse en motores de reuniones, incentivos, contenido, networking y experiencias corporativas con retorno.

Sondeo realizado por The Unofficial Club 26.Foto: Cortesía

En esa nueva cancha, México no sólo recibirá aficionados. "También podrá recibir clientes, directivos, marcas y presupuestos empresariales que buscarán convertir el futbol en relaciones de negocio y experiencias memorables", concluyó Haide Escorcia.

patricia.ortega@eleconomista.mx