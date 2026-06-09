EU acuerda suspender temporalmente el envío de animales vivos a México por gusano barrenador

México ⁠y Estados Unidos acordaron suspender temporalmente la importación a territorio mexicano de animales vivos procedentes de ⁠ese país tras la confirmación ⁠de casos de gusano barrenador del ganado en algunos condados de los estados Texas y Nuevo México, dijo el martes la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La medida incluye a bovinos, rumiantes, cerdos, ovinos, caprinos, aves canoras y hurones originarios y procedentes de territorio estadounidense, dijo la dependencia federal.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) confirmó el lunes tres casos más de gusano barrenador del Nuevo Mundo, dos de ellos en Texas, según la división de sanidad animal de la agencia, APHIS, que aclaró que un quinto caso notificado más temprano es ⁠día en un perro ⁠del condado de Andrews ⁠se reclasificaría como el primer caso detectado en Nuevo ⁠México.

"Mediante esta acción, se fortalece la protección sanitaria del hato ganadero del noroeste del país, donde actualmente no se registra la presencia de la plaga del gusano barrenador del ganado", dijo Sader. "Específicamente en los estados de Baja California, Baja California ⁠Sur, Chihuahua y Sinaloa, con el propósito de preservar su estatus zoosanitario", añadió.