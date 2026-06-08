Departamento de Agricultura de EU confirma dos casos más de gusano barrenador en Texas

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó el lunes la detección de dos casos más de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas, que afectan a un ternero en el condado de La Salle y a un perro en el condado de Andrews.

El USDA añadió que se están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas en ambos casos.

El gusano barrenador es una plaga grave que amenaza al ganado, a las mascotas, a la fauna silvestre y, en casos excepcionales, a las personas, según el USDA. Las larvas se introducen en el tejido vivo de los animales, causando heridas graves y pérdidas económicas significativas.

El viernes, el USDA confirmó un segundo caso del parásito carnívoro en Texas, a pocos kilómetros de donde se notificó la semana pasada la primera detección en Estados Unidos en décadas.