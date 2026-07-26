El trigo cayó tras alcanzar nuevos máximos

Los precios del trigo cayeron drásticamente el viernes en una jornada de gran volatilidad, luego de que los ataques contra el transporte marítimo y los puertos del mar Negro los habían llevado a máximos de dos años, en un escenario de continuas amenazas a una de las rutas de exportación de cereales más importantes del mundo.

Los precios de la soya también alcanzaron su nivel más alto en dos años tras un repunte de los valores del petróleo, que se detuvo el viernes, mientras que el maíz subió a máximos de más de un año antes de comenzar a bajar.

El mar Negro es una de las rutas de transporte de cereales más importantes del mundo, por donde circulan cargamentos de Rusia y Ucrania, y las renovadas amenazas a los buques y las instalaciones portuarias hacen temer que los exportadores tengan dificultades para transportar sus cosechas a los compradores de África, Medio Oriente y Asia.

El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) cayó 19.5 centavos, a 6.7675 dólares por bushel, después de haber alcanzado un máximo de dos años de 7.1125 dólares en las primeras operaciones.

Según Arlan Suderman, economista jefe de Materias Primas de StoneX, la volatilidad estuvo ligada al posicionamiento previo al fin de semana de los operadores.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que Rusia intensificará los ataques contra buques en el mar Negro, acusando a Moscú de planear socavar el corredor de cereales de Ucrania. Los riesgos de seguridad ya están afectando a las empresas y al transporte marítimo.

La soya sumó 11.25 centavos, a 12.55 dólares por bushel, después de haber alcanzado los 12.565 dólares por bushel, un precio que no se veía desde mayo de 2024.

El precio del maíz bajó 1.5 centavos, a 4.86 dólares por bushel, tras un máximo desde abril del año pasado.

La semana pasada, los precios de la soya y del maíz se vieron respaldados por el alza de los precios del petróleo, debido a que estos cultivos se utilizan cada vez más para producir biocombustibles como el etanol y el biodiésel.