Detección de gusano barrenador en EU frena ahora la exportación de ganado a México

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), por medio del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS), determinó suspender de manera inmediata la exportación de ganado bovino y otras especies vivas procedentes de todos los estados de ese país con destino a México.

La restricción comercial se activó tras confirmarse la detección de especímenes de gusano barrenador del ganado (New World Screwworm) en territorio estadounidense. La medida cautelar permanecerá vigente hasta que las autoridades sanitarias mexicanas emitan nuevas disposiciones al respecto.

El bloqueo temporal abarca el ganado vacuno destinado tanto a reproducción como a sacrificio directo. Adicionalmente, la instrucción técnica de APHIS paraliza los embarques de equinos, ovinos, caprinos, rumiantes silvestres, cerdos de cría, perros, hurones y aves tanto ornamentales como comerciales.

Pese a que el organismo estadounidense mantiene vigentes y publicados los requisitos técnicos y los formatos de certificados sanitarios para el envío de bovinos hacia los rastros mexicanos, la alerta de sanidad actual obliga a detener de forma total el flujo de estos animales en la frontera.

Consultores del Grupo de Mercados Agrícolas (GCMA) señalaron que la interrupción en los cruces fronterizos de animales vivos restringe el abastecimiento habitual de las plantas de sacrificio en México.

La duración de esta contingencia comercial y la posterior normalización del intercambio pecuario regional quedará sujeta a los lineamientos que determine el gobierno mexicano, así como a los acuerdos que alcancen las agencias sanitarias de ambas naciones mediante los mecanismos de coordinación binacional.