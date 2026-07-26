Américo Villarreal: con obra pública estratégica, Tamaulipas refuerza su papel transformador como plataforma logística de México

Gobernador de Tamaulipas destaca que en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheibaum se impulsa infraestructura logística, hidráulica, educativa y de salud en beneficio del estado y el país.

Tren de pasajeros, nuevo corredor carretero del Golfo de México, modernización de puertos, hospitales, escuelas y obras hidráulicas consolidan a Tamaulipas como un eje del desarrollo nacional.

Ciudad Victoria, TAMPS. – El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo que, gracias a la coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Tamaulipas se consolida como uno de los principales motores del desarrollo nacional mediante proyectos de infraestructura logística, carretera, hidráulica, educativa y de salud que fortalecen la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar de la entidad y del país.

"En Tamaulipas hay grandes proyectos de visión nacional que, en concordancia con la Federación, se plantean y se desarrollan en proyectos de infraestructura que, sin lugar a duda, contribuirán al beneficio de la entidad, pero también contribuirán al desarrollo nacional", expresó el mandatario durante el programa Diálogos con Américo, que se transmite cada domingo por el Sistema de Radio y Televisión Tamaulipas.

Dijo que esa visión parte de una concepción de Estado en la que los proyectos estratégicos deben generar beneficios tanto para las entidades como para el conjunto del país y que la coordinación entre Federación y estados permite impulsar obras con impacto regional y nacional, aprovechando las ventajas competitivas de cada entidad.

En ese contexto, destacó que Tamaulipas desempeña un papel estratégico por concentrar la principal frontera terrestre con Estados Unidos y por su infraestructura logística para el comercio ferroviario y por autotransporte.

Subrayó que, en coordinación con el Gobierno de México, avanzan proyectos como el tren de pasajeros Ciudad de México-Nuevo Laredo, la modernización del sistema aduanero, el impulso a los puertos de altura, la ampliación por 30 años de la concesión del Puente de Comercio Mundial y el fortalecimiento de la red carretera, acciones que, afirmó, potencian el crecimiento económico de la entidad y contribuyen al desarrollo nacional.

Destacó que durante su administración se han desarrollado obras en los 43 municipios del estado en materia de agua y drenaje, escuelas, hospitales, carreteras y movilidad. Dijo que tiene comunicación permanente con las y los presidentes municipales para conocer las necesidades más sentidas de sus comunidades y sus principales demandas sociales.

"Las peticiones no están relacionadas con buscar un beneficio personal, sino que están relacionadas con buscar un beneficio colectivo y entonces ahí nos aplicamos con especial atención", como pavimentación, alumbrado para fortalecer la seguridad, rehabilitación de canchas y espacios de convivencia para recuperar el tejido social del estado y del país.

Villarreal Anaya enfatizó que "afortunadamente en Tamaulipas hay muchos de estos proyectos que hemos podido trabajar con nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo", aprovechando la condición estratégica del estado como la principal frontera terrestre de México con Estados Unidos.

Destacó que la inversión pública también ha fortalecido la economía local, ya que durante su gobierno cerca del 95 por ciento de los recursos destinados a obra pública e infraestructura se ha ejercido mediante empresas constructoras tamaulipecas, a las que calificó como altamente competitivas y eficientes.

Tras subrayar que ya no ocurre como en el pasado, cuando pocas empresas concentraban la asignación de contratos de obra pública, explicó que la política de contratación busca distribuir las obras entre un mayor número de empresas locales para ampliar la generación de empleo y el impacto económico en las distintas regiones.

"Buscamos construir verdaderamente un estado de bienestar, en donde exista una mejor justicia distributiva, que todos tengamos oportunidades para poder salir adelante", en beneficio de las generaciones actuales y futuras de tamaulipecas y tamaulipecos.

En ese contexto, el gobernador se refirió a una reciente evaluación del INEGI que ubica a Tamaulipas como la segunda entidad con mayor crecimiento en la percepción de bienestar social del país.

"No lo decimos nosotros, sino que son evaluaciones que se hacen a través de metodología, de encuestas de estas instituciones, y nos da mucho gusto ver que también somos uno de los estados que más ha progresado, de donde arrancamos en esta administración y en el punto en que estamos actualmente, en esta sensación de progresión en los parámetros de bienestar que se pueden brindar a una población", destacó.

Entre las obras estratégicas desarrolladas en Tamaulipas en coordinación con el gobierno federal, resaltó la próxima construcción del Arco Carretero del Golfo de México, una supercarretera de 570 kilómetros que conectará Tampico, Ciudad Victoria y Reynosa, y que será uno de los proyectos insignia de la presidenta Claudia Sheinbaum y arrancará durante el segundo semestre del año mediante un esquema de inversión público-privada.

Señaló que este proyecto carretero es el más grande que se ha generado en el país y que brindará nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo, además de consolidar la visión de Tamaulipas como un estado logístico que fortalecerá el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

En materia hidráulica, Américo Villarreal sostuvo que garantizar el acceso al agua requiere una estrategia articulada entre Federación, estado y municipios. Explicó que la política hídrica contempla la modernización de distritos de riego, presas, acueductos, plantas potabilizadoras y redes municipales de distribución para garantizar el abasto.

Otro de los ejes prioritarios es el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. Al respecto, el gobernador Américo Villarreal destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para transformar el sistema de salud y aseguró que existe un seguimiento permanente desde el Gobierno de México.

"Nunca habíamos pulsado una presidenta que tiene tanto interés en dotar a nuestro país de un buen sistema de salud, que es un asunto que ella tiene en su escritorio todos los días", dijo.

Villarreal señaló que el nuevo Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero "va a dar un salto importante en la calidad y oportunidad de atender padecimientos con mayor capacidad de un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para mejorar la salud de nuestra población".

En materia educativa, afirmó que Tamaulipas orienta la formación profesional hacia industrias vinculadas con la innovación tecnológica, la manufactura avanzada y el sector energético. Destacó que, en coordinación con el Gobierno de México, se han destinado más de 3 mil millones de pesos para modernizar la infraestructura educativa.

Añadió que el objetivo es dejar instalaciones educativas preparadas para incorporar nuevas tecnologías y garantizar mejores condiciones de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes tamaulipecos.

Al concluir el programa, Villarreal reiteró que su gobierno seguirá trabajando para construir un estado de bienestar, con políticas públicas centradas en las personas, una mejor justicia distributiva y mayores oportunidades para que todas y todos puedan salir adelante.