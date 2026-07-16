Greer dice que avanza en negociaciones comerciales con México, pero no logra concesiones de Canadá

El representante comercial de ⁠Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el miércoles que las conversaciones comerciales formales con México estaban avanzando, mientras que las discusiones con ⁠Canadá aún no habían producido las concesiones buscadas por el presidente Donald Trump, en momentos en que intenta reducir los déficits comerciales de Estados Unidos con ambos países.

"Así que va bien con los mexicanos. Son bastante pragmáticos", dijo Greer durante una intervención en el Foro de Seguridad del Instituto Aspen, ⁠en Colorado. "Pero nuestro déficit comercial con México realmente es ⁠un desafío. Realmente es un problema".

Funcionarios estadounidenses y mexicanos tienen previsto celebrar la próxima semana en la Ciudad de México una tercera ronda de negociaciones bilaterales formales sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En contraste, Greer dijo que Estados Unidos no ha iniciado negociaciones formales con Canadá sobre el futuro del pacto comercial, aunque habla semanalmente con sus homólogos canadienses.

Greer se negó a comienzos de este mes a extender el T-MEC el 1 de julio, citando preocupaciones como el déficit comercial estadounidense con México, que creció en 28,000 millones de dólares, o un 17%, hasta 197,000 millones de dólares en 2025, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

La decisión puso en marcha un plazo para desmantelar el acuerdo comercial norteamericano en una década, a menos que los tres países logren pactar mejoras.

Dijo que, aunque el Gobierno de Trump preferiría que las empresas estadounidenses importaran bienes de México antes que de China o el Sudeste Asiático, el déficit comercial "estructural" con México debe quedar "bajo control".

"Tengo un mandato del presidente para encontrar una forma, en cualquier acuerdo que alcancemos con México, de tener (...) aranceles o cuotas o lo que sea para intentar controlar eso", dijo Greer.

"Queremos hacerlo de una manera que no altere innecesariamente las cadenas de suministro, pero sí queremos incentivar que las cadenas de suministro se trasladen" a Estados Unidos.

Durante las conversaciones bilaterales sobre el T-MEC con México en mayo, el Gobierno de Trump propuso exigir que el 50% del valor de los vehículos fabricados en Norteamérica tenga origen en Estados Unidos, un cambio significativo respecto de las normas actuales y un ajuste difícil para los fabricantes de automóviles con cadenas de suministro regionales altamente integradas.

Greer no abordó el miércoles la propuesta específica del Gobierno sobre los requisitos de contenido vehicular, pero dijo que las reglas de origen automotrices deberían endurecerse para que los automóviles y camiones contengan más piezas estadounidenses y mexicanas y menos componentes procedentes ⁠de Asia.

Añadió que quería reglas de origen más estrictas para sectores estratégicos, como bienes ⁠industriales, electrónica y productos farmacéuticos, y dijo que funcionarios estadounidenses y mexicanos ⁠estaban identificando productos que podrían relocalizarse en Norteamérica.

Conversaciones, sin avances

En cuanto a Canadá, Greer dijo que ha hecho sugerencias a funcionarios comerciales canadienses sobre cambios inmediatos para ⁠situar la relación comercial entre Estados Unidos y Canadá en una "mejor posición".

Aunque se reúnen semanalmente, dijo Greer, "eso no es una concesión. No es avance. Es simplemente describir lo que hacemos ahora, que es hablar".

El déficit comercial de Estados Unidos con Canadá, impulsado en gran medida por las importaciones estadounidenses de petróleo desde su vecino del norte, cayó en 12,900 millones de dólares, o un 21%, el año pasado, a 48,300 millones de dólares.

Citó como positivas las medidas de Canadá para retirar una propuesta de impuesto a los servicios digitales y una ley sobre "streaming" en línea que habría perjudicado a empresas estadounidenses, pero dijo que no estaba inclinado a dar crédito por ello a los negociadores canadienses.

Declinó estimar cuánto tiempo podrían llevar las conversaciones, ⁠pero dijo que un avance decisivo podría requerir un acuerdo directo entre Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

"Quiero decir, la realidad es que, si el presidente y el primer ministro Carney, ya saben, tienen un entendimiento, estoy seguro de que podremos armar algo que tenga sentido para superar el escollo".