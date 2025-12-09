Empresarios iniciarán 2026 con plan "ultra conservador" ante presión de costos laborales: Manpower

En un escenario marcado por la renegociación del T-MEC, tensiones arancelarias con Estados Unidos y mayores costos laborales, los empleadores mexicanos iniciarán el 2026 con una postura “ultra conservadora” en materia de contratación de personal, advirtió Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para Latinoamérica Norte.

Alesi explicó que el arranque del próximo año será más débil que el observado en 2025 y que las empresas están moderando su ritmo de contratación debido a la alta incertidumbre externa e interna. “Definitivamente el arranque va a estar por debajo de lo que vimos en 2025. No estamos ante un escenario catastrófico, pero sí de mucha prudencia, ultra conservador”, dijo.

El ejecutivo detalló que el clima de inestabilidad se ha intensificado tras las recientes tensiones con Estados Unidos, que volvió a plantear incrementos de 5% en aranceles por disputas de agua. A esto se suma el inicio de las primeras discusiones para la renegociación del T-MEC, un proceso que, dijo, “ya está generando inquietud porque la forma en que la administración estadounidense está llevando estos temas no siempre es certera ni previsible”.

Respecto al mercado interno, Alesi señaló que las empresas enfrentan presiones por el aumento de 13% al salario mínimo para 2025, el cual, aunque busca dignificar los ingresos laborales, “empuja hacia arriba las bandas salariales y obliga a las organizaciones a ajustar sus escalas para mantener diferenciaciones entre puestos”.

Recordó que el salario promedio registrado ante el IMSS ronda los 18,600 pesos, pero muchas compañías no están actualizando plantillas ni presupuestos acorde con estas nuevas realidades.

El directivo insistió en que para impulsar la generación de empleo será indispensable reforzar la certeza jurídica, la seguridad pública y la disponibilidad de infraestructura, energía y agua. “Mientras más podamos acotar la incertidumbre y garantizar condiciones básicas para invertir, mayor será la creación de empleos formales”, aseguró.

Aun con un año positivo para el empleo formal, Alesi enfatizó que México continúa con niveles de informalidad cercanos al 57% y que la Población Económicamente Activa crece más de un millón de personas por año, por lo que “si no logramos incorporar a ese grupo, aunque se generen empleos, seguimos expulsando población hacia la informalidad”.

ManpowerGroup estima que 2025 cerrará con entre 300,000 y 350,000 empleos formales. Sin embargo, Alesi advirtió que estas cifras están infladas por la reciente incorporación al IMSS de trabajadores de plataformas, equivalente a entre 200,000 y 250,000 personas. “Sin ese efecto, estaríamos hablando de un año casi en tablas, incluso con riesgo de cifras negativas, como ocurrió en el último trimestre de 2024”, puntualizó.

Sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que se implementaría gradualmente entre 2027 y 2030, el directivo subrayó que las pymes serán las más afectadas, ya que podrían enfrentar incrementos de 10 a 15% en costos, mientras que empresas medianas y grandes podrían superar 30%. No obstante, señaló que en pruebas piloto internacionales la productividad no ha disminuido, e incluso aumentó en algunos casos.