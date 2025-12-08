Sheinbaum explica recuperación histórica del salario mínimo; atribuye avance a lucha contra la corrupción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los avances en materia laboral, incluido el aumento del salario mínimo y la generación de empleos formales, son resultado directo del cambio de modelo económico impulsado por los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T). Según la mandataria, este nuevo enfoque prioriza el combate a la corrupción y una redistribución más justa del ingreso.

Durante su mensaje, Sheinbaum presentó una gráfica con la evolución del salario mínimo en los últimos 30 años, con la que explicó que los sexenios anteriores mantuvieron incrementos limitados que derivaron en una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

“México tuvo décadas de caída salarial”: Sheinbaum

La presidenta recordó que el salario mínimo alcanzó su nivel más alto en 1977, antes de registrar una fuerte caída durante el sexenio de José López Portillo tras la crisis petrolera. Señaló que la tendencia continuó a la baja con Miguel de la Madrid, periodo en el que la inflación superó el 100%, y posteriormente con Carlos Salinas de Gortari, cuando el ingreso básico siguió perdiendo valor.

Sheinbaum agregó que la crisis de 1994 impidió cualquier recuperación salarial significativa, situación que se mantuvo durante los gobiernos posteriores hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador, momento en el que comenzó la política de incrementos anuales por encima de la inflación. Su objetivo, dijo, es llevar el salario mínimo a 440 pesos diarios al cierre de su administración.

.

Incremento de 2026: 13% al salario

Cabe recordar que Sheinbaum anunció que a partir del 1 de enero de 2026 el salario mínimo general aumentará 13%, al pasar de 278.80 a 315.04 pesos diarios, equivalente a 9, 582 pesos mensuales. También informó el arranque del proceso para reducir gradualmente la jornada laboral a 40 horas semanales, tras un acuerdo entre sectores empresarial y laboral.

La primera mandataria contrastó esta política con los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, afirmó, sostuvieron incrementos menores con el argumento de evitar presiones inflacionarias.

Recordó que el sexenio de Felipe Calderón fue el periodo con menor crecimiento real del salario mínimo en lo que va del siglo. De 2006 a 2012, el ingreso pasó de 50.57 a 62.33 pesos, un aumento total de apenas 12 pesos. Con Vicente Fox el incremento fue de apenas ocho pesos, y aunque con Peña Nieto se registró un avance mayor, no fue suficiente para revertir la caída acumulada.