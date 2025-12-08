IMSS destaca récord histórico de empleo formal; suman 22.8 millones de puestos de trabajo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó este lunes que en noviembre se crearon 48,595 empleos, con lo que el acumulado en el año fue de 599,389 nuevos puestos de trabajo, lo que representa una tasa anual de crecimiento de 2.7 por ciento.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que, con corte al 30 de noviembre, el país alcanzó un nuevo máximo histórico en empleo formal al registrar 22 millones 837,768 puestos de trabajo afiliados, “el registro más alto".

Por otra parte, al comparar noviembre de 2024 con noviembre de 2025, explicó que se observaron 194,130 empleos adicionales, equivalente a un incremento anual de 0.9 por ciento.

También, señaló que las remuneraciones totales registradas por el IMSS aumentaron 6.5% respecto al primer trimestre, al alcanzar 298,061 millones de pesos.

El salario base de cotización —el promedio que reciben los trabajadores afiliados— llegó a 624.9 pesos diarios, un aumento anual de 7%. Con el reciente incremento al salario mínimo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, este indicador “seguirá creciendo”, añadió.

Sobre la estabilidad del empleo, Robledo Aburto destacó que el 86.7% de los puestos registrados son permanentes, lo que equivale a 19.8 millones de trabajadores. Se trata, afirmó, de la cifra más alta jamás registrada en el Seguro Social.

Otro dato que el titular del IMSS destacó fue el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral formal. Actualmente, dijo, hay 9 millones 229,000 trabajadoras afiliadas al IMSS, lo que representa el 40.4% del empleo total.

Mientras que, en los últimos 12 meses se crearon 98,000 nuevos puestos ocupados por mujeres, subrayó el funcionario.

Mediciones trimestrales

El funcionario retomó además cifras del Inegi para destacar que el segundo trimestre de 2025 cerró con 600,000 nuevos puestos de trabajo remunerados, lo que representó un crecimiento de 1.3% respecto al primer trimestre del año.

Detalló que entre enero y marzo se contabilizaron 39.4 millones de empleos remunerados, mientras que entre abril y junio la cifra ascendió a 40 millones, lo que confirma —dijo— una tendencia sostenida de recuperación y expansión en el mercado laboral.