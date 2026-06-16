Consumidores mexicanos concentran cada vez más sus compras en temporadas de descuentos: Amazon México

Los consumidores mexicanos están cambiando sus hábitos de compra en línea y cada vez destinan más tiempo a comparar promociones u ofertas antes de realizar una compra durante grandes eventos comerciales como Hot Sale, Prime Day, Black Friday y El Buen Fin.

Así lo explicó Paula Villaseñor, head of Stores Communications México de Amazon, quien destacó que los consumidores son cada vez más cuidadosos con su gasto y buscan que su presupuesto rinda más

"La cultura de los eventos de descuento es algo que hemos visto que está evolucionando mucho en México porque ‘todos’ los consumidores buscan maximizar cada peso y que el gasto rinda", manifestó.

Durante un recorrido por el Centro de Envío MEX3 de Amazon, en Tepotzotlán, Estado de México, previo a Prime Day, que se celebrará del 23 al 29 de junio, Paula Villaseñor resaltó que estas temporadas de descuentos también impulsan las ventas de miles de pequeñas y medianas empresas que comercializan sus productos a través de canales digitales.

En el caso de Amazon, más de 27,000 empresas mexicanas venden actualmente a través de la plataforma y se preparan durante semanas e incluso meses para atender el aumento de la demanda que se generan durante este tipo de campañas comerciales.

"Eventos como Prime Day son un momento en el que también la economía mexicana se ve impulsada por todos estos pequeños y no tan pequeños productores y vendedores que utilizan la infraestructura de Amazon para poder realizar sus ventas", acotó.

Además del impulso a las ventas, este evento permite a los consumidores encontrar ofertas y descuentos en distintos productos, lo que pueden contribuir a aliviar el gasto familiar.

Centro de Envío MEX3

El Centro de Envío MEX3 de Amazon es uno de los 13 que opera la plataforma de comercio electrónico en el país y desde donde salen entre cinco y seis de cada 10 paquetes que distribuye a nivel nacional.

Durante el recorrido, Mariana Granados, tour leader en Amazon México, explicó que desde que un cliente realiza una compra hasta que el paquete queda listo para salir del almacén transcurren menos de dos horas y media.

Lo anterior permite a la plataforma de comercio en línea ofrecer entregas el mismo día en 14 ciudades del país, al día siguiente en 80 ciudades y en un máximo de dos días al resto del país.

Todos los días llegan a MEX3 productos de distintas regiones del país e incluso de otros mercados donde opera Amazon. Desde ahí son almacenados, clasificados, empaquetados y enviados a más de 600 ciudades de la República.

Mariana Granados explicó que el almacén opera con sistemas automatizados que permiten localizar y mover los productos. Mientras los colaboradores realizan trabajos de escaneo, empaque y etiquetado o preparación de los productos para su envío, entre otras actividades.

MEX3 tiene una superficie de más de 45,000 metros cuadrados, tamaño equivalente a seis canchas profesionales de futbol. Cuenta con cuatro niveles y 196 pasillos en cada uno, así como una capacidad para almacenar alrededor de 12 millones de productos.

El complejo opera 23.5 horas diarias y cuenta con alrededor de 2,500 colaboradores, lo que representa cerca de 23% de los más de 11,000 empleos directos que Amazon genera en México.

Mariana Granados comentó que una parte importante de los colaboradores trabaja en el turno nocturno, debido a que la mayoría de las compras se realizan durante las noches y es cuando se procesa un mayor volumen de pedidos.

Añadió que los empleados laboran cuatro días a la semana y tienen descansos de 30 minutos por cada tres horas de trabajo, para un total de tres pausas durante su jornada diaria.