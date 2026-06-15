Marcas chinas mantienen crecimiento en México pese a aranceles y desaceleración del consumo

A pesar de los aranceles impuestos por México a productos de China, las ventas de electrónicos, electrodomésticos y artículos de tecnología provenientes de ese país no han frenado su crecimiento y se mantienen por encima del promedio del mercado mexicano, aseguró Daniel Gutiérrez, director de Telco y Tech & Durables de NielsenIQ (NIQ).

"México impuso aranceles a las marcas chinas a partir del 1 de enero de este año y la primera expectativa era que la tendencia cambiaría por completo, sin embargo, continuaron con una base de crecimiento superior a la del resto del mercado", sostuvo.

Añadió que mientras el mercado en general redujo su crecimiento de cerca de 20% a niveles de entre 5 y 10%, las marcas chinas mantuvieron un desempeño por encima del promedio del sector.

Lo anterior, incluso cuando en México se ha observado una desaceleración en otras categorías de consumo básico y discrecional, añadió el especialista de NIQ durante su participación en Electronics Home México 2026.

Desde enero de 2026, el gobierno mexicano aplica aranceles de hasta 50% a numerosos productos importados de China y de otros países con los que no tiene tratados comerciales.

El directivo de NIQ explicó que el aumento de los aranceles a los productos chinos no se ha trasladado en su totalidad a los precios al consumidor final, ya que productores y distribuidores han absorbido parte de los costos.

Incluso, sostuvo que algunas marcas chinas mantienen precios hasta 20% por debajo del promedio del mercado, lo que les ha permitido conservar su atractivo entre los consumidores.

"A pesar de que a lo mejor tienes un incremento de precio muy agresivo o un arancel, sigues siendo el más bajo de esa industria, realmente el impacto es mínimo para (el consumidor)", afirmó.

En el segmento de Tecnologías de la Información (IT), que abarca computadoras, tablets y monitores, el consumo de marcas chinas creció 19% anual durante el primer trimestre de este 2026, mientras que el mercado avanzó 9.5 por ciento.

En el caso de los electrodomésticos pequeños, el crecimiento fue de 36%, más del doble del 15% registrado por esta categoría en el mercado mexicano durante el periodo indicado.

Mientras que en la categoría de entretenimiento, las ventas crecieron 3.3%, por encima del 1.5% registrado por el sector y en telefonía móvil, las marcas chinas aumentaron sus ventas 8.5%, frente a un crecimiento de 10% del mercado total.

La categoría de enfriamiento, que incluye aires acondicionados y ventiladores, fue la única que registró una caída, con una contracción de 6.8%, por debajo de la baja de 15% reportada por el mercado en general.

Daniel Gutiérrez explicó que estos datos reflejan el peso que mantienen los fabricantes chinos en estas categorías.

Lo anterior, toda vez que concentran 54% de las ventas de tablets, 51% de monitores, 38% de celulares, 38% de equipos de aire acondicionado y 32% de televisores.

Destacó que marcas como Hisense y TCL en televisores, así como Oppo y Honor en celulares, destacan por su crecimiento y porque han ganado terreno dentro de sus respectivas categorías.

El directivo afirmó que las marcas chinas ya no compiten solo por precio, ya que en algunas categorías estos productos ofrecen precios similares, en promedio, o hasta más altos a los del mercado.

Además, la percepción de calidad entre los consumidores ha mejorado y se ha convertido en un factor cada vez más relevante en la decisión de compra.

"Normalmente asociamos que la marca china puede tener un precio promedio más bajo, pero esto no es cierto en todos los casos. Hay categorías o hay marcas en las que el precio promedio de la marca china está al nivel de la categoría del mercado o incluso superior", acotó.