México camina hacia la prohibición por ley del buró laboral; sindicatos celebran fin de la "regla no escrita"

En las zonas industriales de México, en las líneas de producción existe una regla no escrita con el buró laboral. “No es una institución oficial, pero su poder es devastador. Se trata de listas negras, eufemísticamente llamadas listas de control, que durante décadas han servido como un mecanismo de castigo extrajudicial para las personas trabajadoras que osan ejercer su derecho a la libertad sindical o a la negociación colectiva auténtica”, afirma Francisco Retama, representante de la Liga Sindical Obrera Mexicana.

Este fenómeno, explica, no es cosa del pasado y sigue vigente en los corredores industriales más importantes del país, recientemente la lucha de las personas trabajadoras afiliadas a su organización ha puesto en evidencia la existencia de estas listas en las zonas industriales de Guanajuato.

Retama destaca que son ya varios los casos en los que personas que resultan separadas de la empresa enfrentan el castigo de no conseguir un nuevo empleo debido al antecedente de haber trabajado en Pirelli, lo que funciona como una señal de alerta para otros departamentos de recursos humanos.

La historia del sector obrero mexicano está marcada por estas prácticas de exclusión; un caso emblemático ocurrió en Industria Vidriera del Potosí en 2008, donde tras una lucha por la independencia sindical, casi la mitad de los trabajadores quedaron en la calle. El castigo no terminó con el cese; la mayoría de ellos se encontró con puertas cerradas en toda la zona industrial de San Luis Potosí.

“Su pecado, haber pertenecido a un sindicato independiente que logró incrementos salariales históricos, los condenó a años de desempleo o al exilio laboral en otros estados”, recalca Retama.

Ante este panorama, el Senado de la República dio un paso decisivo al aprobar una reforma a los artículos 3º y 133 de la Ley Federal del Trabajo, diseñada específicamente para erradicar estas listas.

En entrevista, el senador Saúl Monreal Ávila explicó que esta iniciativa nace del contacto directo con sindicatos que manifestaron su angustia por ser vetados de manera sistemática. El legislador señaló que “era como una regla no escrita que todos sabían que existía pero nadie fundamentaba, sirviendo para tomar determinaciones arbitrarias sobre la contratación”.

Monreal destacó que el alcance de esta reforma es constitucional, pues afianza derechos fundamentales como la igualdad y no discriminación, la libertad de profesión y la protección de datos personales para evitar que el historial laboral sea utilizado como herramienta de persecución.

Según el senador Monreal, estas prácticas proliferan con mayor fuerza en el sector industrial obrero, donde los índices de despidos son más elevados y donde las áreas de recursos humanos suelen intercambiar estos datos para evitar perfiles con antecedentes de activismo. “La reforma busca que cualquier trabajador que se identifique como boletinado pueda denunciar y hacer valer sus derechos ante instancias jurisdiccionales”, reiteró.

El senador aclaró que no se trata de satanizar a todas las empresas, pues hay muchas que contratan por capacidades y perfil, pero para aquellas que operan en la oscuridad de estas listas, la ley será clara al prohibir estrictamente el buró laboral.

Para México, dijo, la eliminación de estas prácticas es una condición necesaria para que la reforma laboral de 2019 y los compromisos internacionales tengan efectos reales, permitiendo que el trabajador elija su representación sin temor a que ese acto sea el último de su carrera profesional.