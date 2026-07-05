Crisis en Delta Staff, despidos y exigencias sindicales amenazan con intervención del T-MEC

La Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) formalizó el inicio de la revisión de su Contrato Colectivo de Trabajo con la empresa Delta Staff Manufacturing. El despido de decenas de trabajadores y una división interna amenazan con trasladar el conflicto al ámbito internacional bajo las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

La organización sindical busca negociar mejoras en las prestaciones económicas de los empleados y resolver incumplimientos contractuales vigentes en la planta. Entre las demandas se encuentran exigencias en materia de seguridad laboral, tales como optimizar los sistemas de ventilación en las áreas de producción, la contratación de personal de enfermería y corregir deficiencias operativas en las rutas del transporte de personal. Las mesas de negociación tienen como fecha límite el próximo primero de agosto.

La Liga notificó a la empresa Delta Staff que integrará la reinstalación de personas despedidas como un punto central de su pliego petitorio antes del vencimiento del plazo legal de la huelga.

Pablo Franco, representante legal de la Liga Sindical Obrera Mexicana, explicó que la organización ha estado recibiendo agresiones en varios estados del país, particularmente en San Luis Potosí, donde observan por parte de páginas apócrifas una campaña de desprestigio en contra de la Liga.

Franco confirmó que el caso cuenta con los elementos necesarios para activar los instrumentos del acuerdo comercial, “existe la intención de recurrir a las instancias correspondientes del pacto bilateral porque el diferendo cuenta con el perfil para escalar a una queja formal mediante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, debido a la afectación directa a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva de los operarios cesados”, afirmó.

La revisión opera bajo división interna en la LSOM

Respecto a la situación interna en la planta de Delta Staff, Franco detalló que ocurrió una división en la que algunas compañeras integrantes de la Liga se sumaron a esta campaña, generando una disputa que la empresa aprovechó para realizar el despido de las personas afectadas”.

Por su parte, el secretario general de la Liga, Julio César Flores López, rechazó los señalamientos de complicidad con la administración de la planta y argumentó que el origen del conflicto interno radica en la decisión de un grupo de empleados de solicitar una representación distinta a la del comité seccional vigente

De acuerdo con el representante, la compañía catalogó el hecho como un paro de labores, pero los afectados reportan que estas compañeras los invitaron a una supuesta asamblea autorizada por la empresa, donde posteriormente se les informó que era una protesta, provocando que abandonaran el lugar de trabajo.

Flores López afirmó que no existe evidencia de la complicidad que denuncia la secretaría seccional en Delta Staff, porque no han tenido relación con esa decisión de la empresa y no la aprueban.