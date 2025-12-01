Conasami convoca a reunión el miércoles para concretar el incremento al salario mínimo para 2026

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) convocó a los representantes de los sectores patronal, de trabajadores y del gobierno a una reunión clave el próximo miércoles 3 de diciembre para concretar el incremento al salario mínimo para el próximo año.

La negociación salarial arranca con una posición ambiciosa por parte del sector obrero. Los representantes de los trabajadores han propuesto un incremento equivalente al 30.6%, en caso de concretarse, esto llevaría el Salario Mínimo General de 278.80 pesos diarios a 362.34 pesos, lo que representa 83.54 pesos más al día.

Además del porcentaje, los sindicatos buscan la eliminación del Monto Independiente de Recuperación (MIR), un componente que se usa para incrementar el salario de forma diferenciada, sumando un monto fijo al ajuste tradicional. La eliminación del MIR busca que el nuevo salario se ajuste en su totalidad, sin el componente diferenciado que antes se estableció para no impactar la negociación colectiva.

Luis Manuel Guaida, laboralista señala en su Análisis Legal Laboral que el monto del incremento propuesto por los sindicatos, así como la eliminación del MIR, "no es factible".

Guaida estima que el porcentaje de incremento al Salario Mínimo podría ubicarse en una banda de entre 11% a 12%, dependiendo de si se mantiene o se elimina el MIR.