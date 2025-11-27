Inicia negociación en Conasami para definir el salario mínimo de 2026

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) iniciará esta tarde la sesión del Consejo de Representantes en la que se realizará el balance técnico anual y arrancarán formalmente las negociaciones para fijar el salario mínimo general y profesional correspondiente a 2026.

El encuentro se desarrolla en un contexto donde los trabajadores buscan mantener la ruta de recuperación salarial. Se prevé que el sector empresarial presente su postura oficial. Coparmex, en representación del sector privado, planteará un aumento de 12%, cifra que servirá como punto de partida para el proceso de negociación tripartita.

Para este año, el sector obrero llega con una propuesta de incremento total de 30.6%, la eliminación del Monto Independiente de Recuperación (MIR), para lograr una mayor recuperación de los salarios contractuales.

Alejandro Avilés Gómez, integrante del sector de los trabajadores, detalló que el análisis salarial es “un estudio permanente”, pero que a partir de este jueves el Consejo entra en sesión permanente para revisar todas las variables económicas y laborales del año.

Afirmó que, desde la representación obrera, “los salarios deben seguir recuperándose con incrementos directos y reales” para fortalecer el poder adquisitivo y avanzar hacia un salario digno que garantice bienestar y seguridad económica.

El debate incorpora la referencia del incremento aplicado en 2025, cuando el salario mínimo general subió 20%, pasando de 248.93 a 311.60 pesos diarios. Ese ajuste consolidó un avance importante en términos reales, pero los sindicatos argumentan que la inflación acumulada y el encarecimiento de alimentos y servicios justifican mantener el ritmo de recuperación en 2026.

La distancia entre ambas propuestas, 30.6% del sector obrero frente a 12% del sector privado, marca la primera tensión de la mesa técnica de este año.

En donde hay posible consenso es en la desaparición del MIR que lleva casi una década utilizándose, pues para algunos de los representantes de los sectores esta media ya cumplió su objetivo.

El Consejo de Representantes deberá alcanzar un acuerdo en los primeros días de diciembre, con el fin de que el nuevo salario mínimo entre en vigor el 1 de enero de 2026.