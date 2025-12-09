Helmut Marko se despide de Red Bull entre claroscuros

Helmut Marko dejará de ser asesor de Red Bull Racing en Fórmula 1 a partir de 2026. La noticia se hizo oficial a menos de 72 horas de la conclusión de la temporada 2025, en la que el equipo se fue sin título, por primera vez, desde 2020.

El comunicado oficial revela que la decisión fue de Marko: “Perder por poco el campeonato mundial esta temporada me ha conmovido profundamente. Me dejó claro que ahora es el momento adecuado para terminar este capítulo tan largo, intenso y exitoso”.

Red Bull debutó en la máxima categoría del automovilismo en 2005. Desde entonces, Marko ocupó el cargo de asesor. La historia de cada uno no se entiende sin el otro.

Bajo su gestión, la escudería originaria de Austria conquistó ocho títulos de Mundial de Pilotos: 2010, 2011, 2012 y 2013 con el alemán Sebastian Vettel, además de 2021, 2022, 2023 y 2024 con el neerlandés Max Verstappen.

Eso sirvió para también conseguir seis títulos de Mundial de Constructores: 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023.

Dichos números colocaron a Red Bull Racing en los reflectores de la historia de Fórmula 1. Vettel y Verstappen entraron al top seis de pilotos con más títulos, mientras que en Constructores se unieron a Ferrari, McLaren, Williams, Mercedes y Lotus como las únicas escuderías con cinco campeonatos o más.

“Llevo seis décadas involucrado en el automovilismo y los más de 20 años que pasé en Red Bull han sido una trayectoria extraordinaria y sumamente exitosa. Ha sido una época maravillosa en la que he podido ayudar a formar y compartir con tanta gente talentosa. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo”, describió Marko en el comunicado.

También en 2025 dimitió Christian Horner como jefe de equipo, otro elemento que estuvo desde 2005 y que fue pilar para consolidar el legado ganador.

Sin embargo, Helmut Marko llamó más la atención, sobre todo en años recientes, por sus constantes declaraciones que entraban en el radar de la polémica.

Las que más eco hicieron en México fueron las que hizo contra Sergio ‘Checo’ Pérez cuando era compañero de Max Verstappen en Red Bull entre 2021 y 2024. Nunca terminó de convencerlo, a pesar de ser clave en la obtención de los Mundiales de Constructores 2022 y 2023.

Pero también llegó a hacer señalamientos contra pilotos de otras escuderías, como Kimi Antonelli de Mercedes. Eso le costó enfrentamientos con Lewis Hamilton y Franco Colapinto, por mencionar a algunos.

A pesar de ello, se mantuvo como asesor de Red Bull Racing hasta los 82 años, siendo uno de los personajes más veteranos en los staffs de Fórmula 1.

La principal razón por la que llegó a Red Bull fue su profunda amistad con el propietario de dicha marca de bebidas energéticas, Dietrich Mateschitz, quien falleció en 2022. Después de eso, se sostuvo tres temporadas más.

“Ayudó a convertir a Red Bull Racing en un equipo que ganó varios campeonatos mundiales y fue mentor de pilotos como Max Verstappen y Sebastian Vettel. Hoy en día, se le considera una de las figuras más influyentes de la historia de la Fórmula 1”, escribió la escudería en su comunicado.

Como piloto, Marko fue campeón de Las 24 Horas de Le Mans en 1971. En el rubro académico, obtuvo un doctorado en derecho que compaginó con su liderazgo en Fórmula 1.

Al momento de dar la noticia, Red Bull Racing no confirmó quién será el sucesor de Marko como asesor para la temporada 2026, en la que Max Verstappen e Isack Hadjar serán los pilotos titulares.