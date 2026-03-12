UDLAP abre espacio al diálogo científico con el XXIII Congreso de Ciencias Químico-Biológicas

En el marco del XXIII Congreso Nacional de Ciencias Químico-Biológicas (ARCANA), la Universidad de las Américas Puebla recibe a expertos que conversarán y discutirán cómo la ciencia puede contribuir al enfrentamiento de los desafíos ambientales; cómo las ideas se convierten en tecnología, proyectos o soluciones aplicadas; y cuál es el futuro científico en el mundo.

Es así como, del 11 al 13 de marzo, la UDLAP será sede de este congreso que tiene como objetivo resaltar la importancia de invertir en ciencia, en beneficio de la ciudadanía mexicana y del mundo del futuro, así lo indicó el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, durante la inauguración del XXIII Congreso Nacional de Ciencias Químico – Biológicas.

“Históricamente, la ciencia ha sido la herramienta de la humanidad, por eso en la Universidad de las Américas Puebla asumimos la responsabilidad de formar científicos que no solo posean un alto nivel técnico, sino que también tengan una integridad moral que guíe sus descubrimientos hacia el estado común”, señaló.

En su turno, José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector académico de la UDLAP, explicó que México enfrenta retos enormes en salud pública, cuidado del medio ambiente, seguridad alimentaria, desarrollo tecnológico y más, sin embargo, muchas soluciones vendrán de quienes estudian microorganismos, diseñan nuevos fármacos, investigan nuevos materiales y trabajan en biotecnología, epidemiología, nanotecnología o conservación de la biodiversidad, tal como lo que se hará durante el XXIII Congreso Nacional de Ciencias Químico – Biológicas. “Hoy más que nunca nuestro país necesita ciencia, investigación, innovación, pero, sobre todo, necesita de jóvenes dispuestos a dedicar su talento a entender y a mejorar el mundo que compartimos”, añadió.

Posterior a la ceremonia inaugural, se dio paso al ciclo de conferencias donde el doctor Sergio Alcalá Alcalá, responsable del Laboratorio de investigación en tecnología farmacéutica de la UAEM, habló sobre la importancia de las vías respiratorias para la mitigación de enfermedades y/o como una alternativa de tratamientos por vía oral. “Los pulmones no solo respiran también pueden curar, porque todo lo que se inhala por la nariz tiene un efecto inmediato, la aplicación es fácil, no dolorosa o invasiva. Además, no solo podemos curar enfermedades pulmonares, también enfermedades sistémicas, incluso hay medicamentos para tratar el Parkinson o la diabetes, así en términos de una insulina inyectada donde pacientes tienen que inyectarse 3 veces o una vez a diario para diabetes tipo 1, con la vía inhalada eso evitaría toda esta parte invasiva, que de alguna forma favorece la calidad de vida”, expuso.

Asimismo, destacó que los científicos del mundo están trabajando para superar los retos que hoy mantienen los medicamentos inhalados, como el desarrollo de boquillas para dispositivos de diferentes tamaños; uso de tecnología para crear recordatorios a los pacientes o enviar avisos a los médicos; establecer métodos para bebés donde una dosis permita que el medicamento se quede en su nariz y poco a poco se vaya administrando por sí sola; y que estos productos se fabriquen en México completamente. “Hemos llegado a desarrollar prototipos de partículas, pero no han desembocado en un producto comercial, de hecho, alguna vez comentaba con algunos directivos que no era necesario invertir en más equipos, los que ya tienen se podrían utilizar”, explicó Alcalá.

Con la conclusión de esta conferencia se dio paso a otras donde se habló del diseño de quimiosensores fluorescentes, heteroestructuras, ecología microbiana, diseño de vacunas, brotes epidémicos, innovación en materiales híbridos nanoestructurados a base de carbono, memoria vegetal, nanopartículas magnéticas, nanotecnológica, la regulación de productos cosméticos en México, desarrollo de vacunas, epidemiología de la rabia, ecofarmacovigilancia, entre otros temas.

El XXIII Congreso Nacional de Ciencias Químico – Biológicas (ARCANA) se realiza del 11 al 13 de marzo, en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la UDLAP, gracias al trabajo de las mesas directivas de las licenciaturas en Bioquímica Clínica, Biología, Químico Farmacéutico Biólogo y Nanotecnología e Ingeniería Molecular.